Найвищий військовий керівник НАТО прибув до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення

Найвищий військовий керівник НАТО прибув до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення
Найвищий військовий посадовець Альянсу − голова Військового комітету НАТО Роб Бауер прибув з візитом до Києва.

Про це пише "Європейська правда".

"Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.

Бауер виступив на Київському безпековому форумі. Він подякував за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з українським політичним і військовим керівництвом.

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що цей візит дозволяє йому висловити "глибоку повагу" до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою, так і поза ним.

"З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", - сказав він.

Нещодавно Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни рф проти України у 2023 році.
Він також закликав до трансформації боєздатності НАТО в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НАТО, Україна, візит
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі авто впало з моста у річку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
Нагородили воїна, який після важкого поранення служить у ТЦК на Волині
Сьогодні, 13:18
Найвищий військовий керівник НАТО прибув до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 12:44
Прорив у Бєлгородську область зірвав путінський план наступу, - російські добровольці
Сьогодні, 12:31
Незаконні рубки у нацпарку на Волині прикривав керівник, - СБУ
Сьогодні, 12:13
Схожі новини
Військовослужбовці НАТО вже є на території України, – El Pais Військовослужбовці НАТО вже є на території України, – El Pais
18 березень, 12:50
Німеччина має дані про підготовку нападу росії на НАТО з 2026 року, – ЗМІ Німеччина має дані про підготовку нападу росії на НАТО з 2026 року, – ЗМІ
16 березень, 12:38
«Досить червоних ліній», - Литва про відправку західних військ до України «Досить червоних ліній», - Литва про відправку західних військ до України
13 березень, 17:48
Росія проводить інформаційні операції проти низки країн, – ISW Росія проводить інформаційні операції проти низки країн, – ISW
28 лютий, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вшанували сімох полеглих Воїнів
Сьогодні, 14:09
 0
Російські добровольці знищили на території рф 651 військового
Сьогодні, 13:50
 0
Херсонські зрадниці прикидалися вимушеними переселенками
Сьогодні, 13:35
 0
У Ковелі авто впало з моста у річку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
 0
Нагородили воїна, який після важкого поранення служить у ТЦК на Волині
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8