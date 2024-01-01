Більше не «спецоперація»: у кремлі назвали війною бойові дії в Україні





Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню «Аргументи та факти», пише



За словами пєскова, хоч «усе починалось як спецоперація», але участь Заходу нібито перетворила це на війну. Утім, він додав, що ніяких юридичних змін не відбудеться і стан війни це не передбачає.



Коли ж речника запитали, чому тоді в росії людей засуджують за поширення лозунгу «Ні війні», він сказав, що це не можна порівняти, бо контексти, мовляв, різні.



«Це недоречне порівняння, бо там (у лозунгу «Ні війні» — ред.) інший контекст. У різному контексті слово "війна" вживається», — сказав речник кремля.



Зазначимо, «спеціальна воєнна операція» — це російський пропагандистський евфемізм, який вживають, щоб не визнавати незаконності вторгнення в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник російського лідера дмитро пєсков заявив, що «спеціальна воєнна операція» в Україні фактично перетворилася на війну.Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню «Аргументи та факти», пише Громадське За словами пєскова, хоч «усе починалось як спецоперація», але участь Заходу нібито перетворила це на війну. Утім, він додав, що ніяких юридичних змін не відбудеться і стан війни це не передбачає.Коли ж речника запитали, чому тоді в росії людей засуджують за поширення лозунгу «Ні війні», він сказав, що це не можна порівняти, бо контексти, мовляв, різні.«Це недоречне порівняння, бо там (у лозунгу «Ні війні» — ред.) інший контекст. У різному контексті слово "війна" вживається», — сказав речник кремля.Зазначимо, «спеціальна воєнна операція» — це російський пропагандистський евфемізм, який вживають, щоб не визнавати незаконності вторгнення в Україну.

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