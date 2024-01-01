«Частину бригад виведено з фронту. Головне завдання – створення нових угруповань», – Павлюк

«Частину бригад виведено з фронту. Головне завдання – створення нових угруповань», – Павлюк
Частину українських бригад виведено з фронту в райони відновлення. Україна наголошує на моральному стані воїнів та створенні нових ударних угруповань.

Про це командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, робота проводиться планово, а головне завдання - це морально-психологічний стан військ та створення нових ударних угруповань.

"Партнери розуміють, що росія не зупиниться у разі поразки України. Ця країна живе зовнішнім конфліктом. Було дуже мало періодів, коли Росія з кимось не воювала. Там багато людей, які відчули запах крові, та Москва не пустить їх назад, оскільки це призведе до колапсу", - сказав Павлюк.

Він зазначив, що всі західні військові розуміють, що наступною буде країна НАТО, якщо Україна впаде.

"Роблять все можливе для допомоги, але, на жаль, виділений фінансовий ресурс не дозволяє повністю покрити наші потреби", - заявив воєначальник.

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Теги: Росія, Україна, війна, бригади
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