У «Дії» з’явилися документи про освіту

У «Дії» з’явилися документи про освіту
У застосунку «Дія» уже є усі документи про освіту, наявні в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Про це у Фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, відтепер у застосунку є свідоцтво про базову середню освіту; атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту та свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Також у застосунку є диплом кваліфікованого робітника; диплом фахового молодшого бакалавра; молодшого спеціаліста; диплом молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра, а також диплом доктора філософії та доктора мистецтва.

Якщо оновити Дію, документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

«Працюємо, щоб згодом були і додатки», - запевнив Федоров.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджують естонська E-Governance Academy і Програма EGAP, яка фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа.

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Теги: Дія, документи про освіту
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