У «Дії» з’явилися документи про освіту
Сьогодні, 15:47
У застосунку «Дія» уже є усі документи про освіту, наявні в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Про це у Фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, відтепер у застосунку є свідоцтво про базову середню освіту; атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту та свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Також у застосунку є диплом кваліфікованого робітника; диплом фахового молодшого бакалавра; молодшого спеціаліста; диплом молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра, а також диплом доктора філософії та доктора мистецтва.
Якщо оновити Дію, документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
«Працюємо, щоб згодом були і додатки», - запевнив Федоров.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджують естонська E-Governance Academy і Програма EGAP, яка фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа.
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Про це у Фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, відтепер у застосунку є свідоцтво про базову середню освіту; атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту та свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Також у застосунку є диплом кваліфікованого робітника; диплом фахового молодшого бакалавра; молодшого спеціаліста; диплом молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра, а також диплом доктора філософії та доктора мистецтва.
Якщо оновити Дію, документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
«Працюємо, щоб згодом були і додатки», - запевнив Федоров.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджують естонська E-Governance Academy і Програма EGAP, яка фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа.
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