Війна обірвала життя лучанина Артема Павлюка

У бою з російськими загарбниками неподалік села Діброва на Луганщині загинув військовослужбовецьіз Луцька.Про це у телеграмі повідомив Луцький міський головаЛучанин Павлюк Артем Валентинович (24.07.1992 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця-снайпера-розвідника розвідувального відділення розвідувального взводу.Лучанин загинув 21 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Поліщук.