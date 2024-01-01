Війна обірвала життя лучанина Артема Павлюка
Сьогодні, 15:20
У бою з російськими загарбниками неподалік села Діброва на Луганщині загинув військовослужбовець Артем Павлюк із Луцька.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Павлюк Артем Валентинович (24.07.1992 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця-снайпера-розвідника розвідувального відділення розвідувального взводу.
Лучанин загинув 21 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Павлюк Артем Валентинович (24.07.1992 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця-снайпера-розвідника розвідувального відділення розвідувального взводу.
Лучанин загинув 21 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Поліщук.
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