«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Калашнюк

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Калашнюк
У неділю, 24 березня, Володимирська громада віддаватиме останню шану полеглому Герою Роману Калашнюку.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Прошу володимирчан долучитись до коридору шани на вулицях, якими пересуватиметься скорботний кортеж. Об 11.30 запланований виїзд із моргу. Катафалк проїжджатиме Шпитальною, Ковельською та Луцькою до вулиці Староостровецька, 2 (колишня Карбишева), де о 12.00 відбудеться прощання зі старшим солдатом у його домі.

Далі кортеж проїде вулицями Луцькою та Ковельською до собору Різдва Христового, де о 12.30 розпочнеться чин похорону. Поховають Романа Калашнюка на Федорівському кладовищі.

Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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