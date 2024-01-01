«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Роман Калашнюк

полеглому Герою Роману Калашнюку.



Про це Ігор Пальонка.



"Прошу володимирчан долучитись до коридору шани на вулицях, якими пересуватиметься скорботний кортеж. Об 11.30 запланований виїзд із моргу. Катафалк проїжджатиме Шпитальною, Ковельською та Луцькою до вулиці Староостровецька, 2 (колишня Карбишева), де о 12.00 відбудеться прощання зі старшим солдатом у його домі.



Далі кортеж проїде вулицями Луцькою та Ковельською до собору Різдва Христового, де о 12.30 розпочнеться чин похорону. Поховають Романа Калашнюка на Федорівському кладовищі.



Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 24 березня, Володимирська громада віддаватиме останню шануПро це повідомив міський голова Володимира"Прошу володимирчан долучитись до коридору шани на вулицях, якими пересуватиметься скорботний кортеж. Об 11.30 запланований виїзд із моргу. Катафалк проїжджатиме Шпитальною, Ковельською та Луцькою до вулиці Староостровецька, 2 (колишня Карбишева), де о 12.00 відбудеться прощання зі старшим солдатом у його домі.Далі кортеж проїде вулицями Луцькою та Ковельською до собору Різдва Христового, де о 12.30 розпочнеться чин похорону. Поховають Романа Калашнюка на Федорівському кладовищі.Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

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