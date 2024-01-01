Суд: колишнє керівництво «Луцького КХП №2» сяде за ґрати

Суд: колишнє керівництво «Луцького КХП №2» сяде за ґрати
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишнім службовцям «Луцького КХП №2»

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

Сьогодні, 22 березня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 16 березня 2023, яким колишнього директора ДП «Луцьке КХП №2» Степана Москвича та ексначальника елеватора Леоніда Тимофіюка визнано винуватими у розтраті майна ПАТ «Аграрний Фонд», а саме 26 тис. тон зерна на загальну суму 56 млн гривень.

Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Таким чином, Москвича визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна (а це понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль «BMW X5).

Його спільника Тимофіюка теж визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, та з конфіскацією частини належного йому на праві власності майна.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

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Теги: суд, вирок
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