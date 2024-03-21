На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Войтович

Петро Войтович.



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Жахлива звістка знову прийшла в Цуманську громаду. Страшна війна забирає життя молодих людей. Виконуючи бойове завдання щодо захисту Батьківщини 21.03.2024 року поблизу Діброви Луганської області загинув Войтович Петро, 09.07.1991 року народження, уродженець села Липне. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час та дату поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув волинянинПро це повідомили у фейсбуці на сторінці Берестянський інформаційний портал.Жахлива звістка знову прийшла в Цуманську громаду. Страшна війна забирає життя молодих людей. Виконуючи бойове завдання щодо захисту Батьківщини 21.03.2024 року поблизу Діброви Луганської області загинув Войтович Петро, 09.07.1991 року народження, уродженець села Липне. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час та дату поховання повідомлять згодом.

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