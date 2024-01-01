Перша група українських пілотів завершили льотну школу ВПС Британії
Сьогодні, 13:51
Перші 10 українських військових пілотів завершили льотну школу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.
Про це повідомляє уряд Великої Британї.
Пілоти пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку. Тепер вони перейдуть до просунутої льотної підготовки, яку проводять Військово-повітряні сили Франції.
Потім вони навчаться літати на винищувачах F-16.
Сучасні військово-повітряні сили дадуть значний приріст можливостям України, які наразі складаються з літаків радянської епохи, діючи як сильний засіб стримування та високоефективний протизахід проти власних сил путіна – обмежуючи їх здатність атакувати цілі в Україні.
Хоча Сполучене Королівство не експлуатує винищувачі F-16, які Україна вибрала для формування ядра своїх модернізованих ВПС, британська влада постійно закликала партнерів і союзників підтримати міжнародну програму для забезпечення підготовки та літаків для ВПС України, в рамках якої планується поставити перші F-16 в Україну до літа 2024 року.
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Про це повідомляє уряд Великої Британї.
Пілоти пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку. Тепер вони перейдуть до просунутої льотної підготовки, яку проводять Військово-повітряні сили Франції.
Потім вони навчаться літати на винищувачах F-16.
Сучасні військово-повітряні сили дадуть значний приріст можливостям України, які наразі складаються з літаків радянської епохи, діючи як сильний засіб стримування та високоефективний протизахід проти власних сил путіна – обмежуючи їх здатність атакувати цілі в Україні.
Хоча Сполучене Королівство не експлуатує винищувачі F-16, які Україна вибрала для формування ядра своїх модернізованих ВПС, британська влада постійно закликала партнерів і союзників підтримати міжнародну програму для забезпечення підготовки та літаків для ВПС України, в рамках якої планується поставити перші F-16 в Україну до літа 2024 року.
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