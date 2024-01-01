Спомин про Героя. Рік тому війна обірвала життя волинянина Вадима Гунька
Сьогодні, 19:16
Сьогодні, 27 березня, минає скорботний рік, як у боях за Україну загинув мешканець волинського села Перевали Вадим Гунько.
Про це повідомляє у фейсбуці Турійська громада.
На захист країни Вадим був мобілізований 28 травня 2022 року. Разом з побратимами у складі 14 ОМБР упродовж десяти місяців у пекельних боях боронив рідну землю. Під час виконання бойового завдання під Куп'янськом отримав важкі поранення. Лікарі Харківського військового шпиталю до останнього боролися за життя воїна. Та 27 березня свічка життя його згасла. Воїну Вадиму назавжди 45.
З військовими почестями захисник похований на кладовищі в селищі Люблинець.
«Турійська громада розділяє біль втрати з рідними, близькими, побратимами Вадима. Пам’ять про подвиг Героя живе. Вічна шана, слава і вдячність нашому захиснику», - зазначили у селищній раді.
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Про це повідомляє у фейсбуці Турійська громада.
На захист країни Вадим був мобілізований 28 травня 2022 року. Разом з побратимами у складі 14 ОМБР упродовж десяти місяців у пекельних боях боронив рідну землю. Під час виконання бойового завдання під Куп'янськом отримав важкі поранення. Лікарі Харківського військового шпиталю до останнього боролися за життя воїна. Та 27 березня свічка життя його згасла. Воїну Вадиму назавжди 45.
З військовими почестями захисник похований на кладовищі в селищі Люблинець.
«Турійська громада розділяє біль втрати з рідними, близькими, побратимами Вадима. Пам’ять про подвиг Героя живе. Вічна шана, слава і вдячність нашому захиснику», - зазначили у селищній раді.
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