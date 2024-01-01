На війні з окупантами загинув Герой з Волині Дмитро Глущук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Дмитро Глущук
На Луганщині загинув 58-річний Герой з Волині Дмитро Глущук.

Про це повідомляє Олицька селищна рада.

Глущук Дмитро Анатолійович 10.07.1965 р. н. - житель села Горянівка, який з перших днів мужньо став на захист України та до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів.

Герой загинув 25 березня 2024 року в результаті отриманих поранень, внаслідок снайперського обстрілу противником, поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області області при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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