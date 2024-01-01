Ходив з бомбою уповільненої дії всередині: у Львові 48-річному волинянину провели унікальну операцію на серці

Романа Домашича, ця патологія посідає друге місце по серцевій смертності.



У чому особливість операції та як пацієнт почувається зараз, дізнавалося



У 48-річного Сергія Ципка з Ковеля п’ять років тому діагностували патологію серця – гіпертрофічну кардіоміопатію. Це спадкове захворювання, що вражає міокард. Як повідомляють у лікарні, на відміну від вроджених вад розвитку, при спадкових захворюваннях людина може народитися з абсолютно здоровим серцем і багато років навіть не підозрювати про загрозу. Проте з часом недуга призводить до потовщення міжшлуночкової перегородки. У нормі вона має бути не більше 1 см, в той час як у Сергія — 2 см.





Через це у чоловіка був порушений серцевий ритм, а кров не циркулювала належним чином. Пацієнт каже, під час фізичних навантажень і навіть при швидкій ходьбі у нього з’являлася задишка.



"Я почав звертатися до лікарів. Звертався в Ковель, потім у Львів, потім мене відправили в Київ і кругом мені сказали, що треба робити операцію. Виявили, що в мене в серці збільшена перетинка між шлуночками. І вона потовщена в мене, і то вже критично", — каже Сергій Ципко.



Аби виправити цю патологію серця, чоловіку була необхідна операція. Її провели у лікарні святого Пантелеймона – за методом Феррацці.



"Це є забирання частини перетинки в певній ділянці і це є реконструкція мітрального клапана, тобто клапан не міняється, а тільки свій модифікується і пластикується", — пояснює керівник Центру серця і судин Першого ТМО Львова Роман Домашич.



Таку операцію на Львівщині проводили вперше. Разом з львівськими хірургами у лікарні святого Пантелеймона оперував кардіохірург та заступник директора Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Костянтин Руденко. Втручання тривало близько чотирьох годин.



"Вперше у Львівській області ми виконали операцію, яка направлена на профілактику раптової серцевої смерті у людини, яка мала таку вроджену важку патологію. Вона генетично передається з покоління в покоління і викликає раптову смерть. Це те, що наші глядачі чують в ЗМІ, коли раптово помирають школярі на уроках фізкультури, молоді спортсмени. У більшості випадків вони мають таку патологію", — говорить Костянтин Руденко.



За словами Романа Домашича, згідно зі статистикою, в Україні є приблизно 70 тисяч таких пацієнтів.



"Тому пацієнти, які є в групі ризику, які в анамнезі мають смертності в родичів, обов’язково треба обстежуватися, бо це генетичне захворювання, яке передається у 50% від батька і в 50% від матері. Плюс пацієнти, які мають задишку, які мають складні порушення ритму, їм всім треба дообстежуватись і додіагностовуватись", — каже медик.



Операція у лікарні святого Пантелеймона пройшла успішно. На пацієнта ще чекає відновлення.



"Вдало зробили корекцію молодому чоловіку, який після операції в повному обсязі зможе відновитися. З одного боку ми його вивели із зони ризику по раптовій смерті, бо до того людина ходила з бомбою уповільненої дії всередині, після операції він буде жити нормальним якісним життям", — додає Костянтин Руденко.



Тепер такі оперативні втручання у лікарні святого Пантелеймона проводитимуть постійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні святого Пантелеймона вперше на Львівщині прооперували 48-річного чоловіка за методом Феррацці. У пацієнта діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. За словами керівника Центру серця та судин Першого ТМО Львова, ця патологія посідає друге місце по серцевій смертності.У чому особливість операції та як пацієнт почувається зараз, дізнавалося Суспільне У 48-річногоз Ковеля п’ять років тому діагностували патологію серця – гіпертрофічну кардіоміопатію. Це спадкове захворювання, що вражає міокард. Як повідомляють у лікарні, на відміну від вроджених вад розвитку, при спадкових захворюваннях людина може народитися з абсолютно здоровим серцем і багато років навіть не підозрювати про загрозу. Проте з часом недуга призводить до потовщення міжшлуночкової перегородки. У нормі вона має бути не більше 1 см, в той час як у Сергія — 2 см.Через це у чоловіка був порушений серцевий ритм, а кров не циркулювала належним чином. Пацієнт каже, під час фізичних навантажень і навіть при швидкій ходьбі у нього з’являлася задишка."Я почав звертатися до лікарів. Звертався в Ковель, потім у Львів, потім мене відправили в Київ і кругом мені сказали, що треба робити операцію. Виявили, що в мене в серці збільшена перетинка між шлуночками. І вона потовщена в мене, і то вже критично", — каже Сергій Ципко.Аби виправити цю патологію серця, чоловіку була необхідна операція. Її провели у лікарні святого Пантелеймона – за методом Феррацці."Це є забирання частини перетинки в певній ділянці і це є реконструкція мітрального клапана, тобто клапан не міняється, а тільки свій модифікується і пластикується", — пояснює керівник Центру серця і судин Першого ТМО Львова Роман Домашич.Таку операцію на Львівщині проводили вперше. Разом з львівськими хірургами у лікарні святого Пантелеймона оперував кардіохірург та заступник директора Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Костянтин Руденко. Втручання тривало близько чотирьох годин."Вперше у Львівській області ми виконали операцію, яка направлена на профілактику раптової серцевої смерті у людини, яка мала таку вроджену важку патологію. Вона генетично передається з покоління в покоління і викликає раптову смерть. Це те, що наші глядачі чують в ЗМІ, коли раптово помирають школярі на уроках фізкультури, молоді спортсмени. У більшості випадків вони мають таку патологію", — говоритьЗа словами Романа Домашича, згідно зі статистикою, в Україні є приблизно 70 тисяч таких пацієнтів."Тому пацієнти, які є в групі ризику, які в анамнезі мають смертності в родичів, обов’язково треба обстежуватися, бо це генетичне захворювання, яке передається у 50% від батька і в 50% від матері. Плюс пацієнти, які мають задишку, які мають складні порушення ритму, їм всім треба дообстежуватись і додіагностовуватись", — каже медик.Операція у лікарні святого Пантелеймона пройшла успішно. На пацієнта ще чекає відновлення."Вдало зробили корекцію молодому чоловіку, який після операції в повному обсязі зможе відновитися. З одного боку ми його вивели із зони ризику по раптовій смерті, бо до того людина ходила з бомбою уповільненої дії всередині, після операції він буде жити нормальним якісним життям", — додає Костянтин Руденко.Тепер такі оперативні втручання у лікарні святого Пантелеймона проводитимуть постійно.

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