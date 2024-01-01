Полуниця, лохина та черешня: яка ціна на несезонні ягоди в Луцьку





У середньому ціна за кілограм полуниці стартує від 300 до 350 гривень за кілограм, однак люди готові купувати, щоб поласувати смачною ягідкою, передає



Вартість чилійської черешні ще вища - 1500 гривень за кілограм, лохина - в середньому 900-950 за кіло.



Власниця одного з магазинів на Північному ринку каже, що попит на літні ягоди є і зіпсованого товару майже не залишається.



«Полуницю, лохину та черешню зараз, як правило, купують постійні клієнти. Ще беруть, щоб прикрасити кондитерські вироби, також аби на святковий стіл поставити. Загалом, те, що ми виставляємо, то воно продається, залишки бувають рідко», – каже жінка.



Поки що можна придбати лише імпортні ягоди, оскільки в Україні ще не розпочався сезон. Ціни на ринку, практично, не різняться.



Проте якщо зрівняти ціни на ринку та в супермаркеті, то вартість ягід на ринку – менша. До прикладу, ціни на полуницю та лохину в супермаркеті «Сільпо».



Вартість полуниці, зі знижкою в «Сільпо», – 27,90 гривень за 100 грам. Без урахування знижки ціна буде досягати 500 гривень за кілограм. Нагадаємо, що на ринку – 300-350 гривень. Різниця помітна, чи не правда?



А от з лохиною ситуація складніша. Варто дивиться на країну, з якої вона імпортується.



Нідерландська лохина коштує 169 гривень за 125 грам (без урахування знижки), за кілограм прийдеться віддати аж 1350 гривень...



Натомість лохина, яка імпортується з Перу дешевша – 399 гривень за 350 грам, за кіло буде 1140.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початком весни на ринку Луцька вже зʼявляються перші несезонні ягоди. На зміну зимовим смаколикам прийшли полуниця, лохина та черешня. Втім, весною ціна на літні смаколики, мʼяко кажучи, не дуже приємна.У середньому ціна за кілограм полуниці стартує від 300 до 350 гривень за кілограм, однак люди готові купувати, щоб поласувати смачною ягідкою, передає ВСН Вартість чилійської черешні ще вища - 1500 гривень за кілограм, лохина - в середньому 900-950 за кіло.Власниця одного з магазинів на Північному ринку каже, що попит на літні ягоди є і зіпсованого товару майже не залишається.«Полуницю, лохину та черешню зараз, як правило, купують постійні клієнти. Ще беруть, щоб прикрасити кондитерські вироби, також аби на святковий стіл поставити. Загалом, те, що ми виставляємо, то воно продається, залишки бувають рідко», – каже жінка.Поки що можна придбати лише імпортні ягоди, оскільки в Україні ще не розпочався сезон. Ціни на ринку, практично, не різняться.Проте якщо зрівняти ціни на ринку та в супермаркеті, то вартість ягід на ринку – менша. До прикладу, ціни на полуницю та лохину в супермаркеті «Сільпо».Вартість полуниці, зі знижкою в «Сільпо», – 27,90 гривень за 100 грам. Без урахування знижки ціна буде досягати 500 гривень за кілограм. Нагадаємо, що на ринку – 300-350 гривень. Різниця помітна, чи не правда?А от з лохиною ситуація складніша. Варто дивиться на країну, з якої вона імпортується.Нідерландська лохина коштує 169 гривень за 125 грам (без урахування знижки), за кілограм прийдеться віддати аж 1350 гривень...Натомість лохина, яка імпортується з Перу дешевша – 399 гривень за 350 грам, за кіло буде 1140.

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