Перехід на літній час: як волинянам зменшити вплив переведення годинника на організм





Про це Марина Шнайдюк.



За її словами, переведення годинника дуже сильно впливає на циркадні ритми. Таке явище може викликати проблеми із засинанням та прокиданням, почуття втоми і недосипу, різні шлунково-кишкові розлади, нервозність та дратівливість, проблеми з пам'яттю, концентрацію уваги та сприяти появі депресивних думок, або ж виникнення депресії.



«З переведенням часу з літнього на зимовий чи навпаки можуть почастішати серцеві напади, виникнення серцево-судинних захворювань у пацієнтів, які особливо схильні до таких недуг. У пацієнтів, які були схильні до депресивних розладів вони можуть посилюватися», - зазначила лікарка.



Перехід на новий час буде сприяти порушенням циркадного ритму та впливати на епіфіз- залозу, яка відповідає за ніч-день в людському організмі.



Як пояснила Марина Шнайдюк, для того, щоб полегшити вплив переведення годинників на людський організм - до цього потрібно готуватися заздалегідь.



«Ми знаємо, коли це мається відбутися, тож за 7-10 днів до початку переведення годинників із зимового на літній час, щодня на 10 хвилин вперед переводити свій годинник, аби адаптуватися до змін.



Є люди, які до цього не чутливі: перевели та й перевели, а ті, які знають, що мають при цьому порушення сну, якісь депресивні розлади, їм потрібно до цього готуватися. Це збільшить стресостійкість до цих змін», - сказала медикиня.



Також потрібно зменшити використання гаджетів, адже вони випромінюють сині кольори і теж погіршують засипання, тому за кілька днів до переведення годинників потрібно зменшити використання гаджетів у вечірню пору.



Важливим також є і харчування, у цей період лікарка радить збільшити споживання клітковини та зменшити споживання вуглеводів. Адаптація організму до переведення годинників може проходити по-різному і займає від 7 до 10 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Волині, як і решта українців, переводитимуть годинник на літній час у ніч із 30 на 31 березня. Перехід відбувається на годину вперед о 3:00 за київським часом. Такі часові зміни мають вплив і на організм людини.Про це ВСН розповіла невропатолог Луцької міської клінічної лікарніЗа її словами, переведення годинника дуже сильно впливає на циркадні ритми. Таке явище може викликати проблеми із засинанням та прокиданням, почуття втоми і недосипу, різні шлунково-кишкові розлади, нервозність та дратівливість, проблеми з пам'яттю, концентрацію уваги та сприяти появі депресивних думок, або ж виникнення депресії.«З переведенням часу з літнього на зимовий чи навпаки можуть почастішати серцеві напади, виникнення серцево-судинних захворювань у пацієнтів, які особливо схильні до таких недуг. У пацієнтів, які були схильні до депресивних розладів вони можуть посилюватися», - зазначила лікарка.Перехід на новий час буде сприяти порушенням циркадного ритму та впливати на епіфіз- залозу, яка відповідає за ніч-день в людському організмі.Як пояснила Марина Шнайдюк, для того, щоб полегшити вплив переведення годинників на людський організм - до цього потрібно готуватися заздалегідь.«Ми знаємо, коли це мається відбутися, тож за 7-10 днів до початку переведення годинників із зимового на літній час, щодня на 10 хвилин вперед переводити свій годинник, аби адаптуватися до змін.Є люди, які до цього не чутливі: перевели та й перевели, а ті, які знають, що мають при цьому порушення сну, якісь депресивні розлади, їм потрібно до цього готуватися. Це збільшить стресостійкість до цих змін», - сказала медикиня.Також потрібно зменшити використання гаджетів, адже вони випромінюють сині кольори і теж погіршують засипання, тому за кілька днів до переведення годинників потрібно зменшити використання гаджетів у вечірню пору.Важливим також є і харчування, у цей період лікарка радить збільшити споживання клітковини та зменшити споживання вуглеводів. Адаптація організму до переведення годинників може проходити по-різному і займає від 7 до 10 днів.

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