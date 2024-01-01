Поляки блокують «Ягодин» і ще два пункти пропуску
Сьогодні, 15:25
Польські фермери станом на сьогодні, 3 квітня, продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні.
Мова йде про ПП "Угринів-Долгобичув", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребенне". Там на перетин кордону очікують близько 400 вантажівок, в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"В чергах десь 400 вантажівок на цих трьох напрямках. На "Угриневі" черги не було, а більшість із черги — на напрямку "Ягодин". Також залишаються черги на раніше розблокованих напрямках. Особливо це напрямок пункту пропуску "Краківець", де 700 вантажних транспортних засобів і 400 вантажівок в черзі напроти пункту пропуску "Шегині", – повідомив Демченко.
Щодо пункту пропуску "Угринів-Долгобичув", де 2 квітня поновили блокування, то за інформацією від польської сторони, фермери планують пропускати в бік України десь по три вантажівки раз на шість годин, які слідують з Польщі в Україну. А в бік Польщі з України вони планують пропускати по одній вантажівці на добу.
"Суттєво знизився вантажопотік на цьому напрямку, якщо аналізувати вчорашній день (2 квітня, – ред.), загалом тут перетнуло кордон близько 30 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. До цього перетин кордону коливався десь на рівні 200 вантажних транспортних засобів", – пояснює речник ДПСУ.
За словами Андрія Демченка, польські страйкарі не пропускають вантажівок, які слідують у Польщу, у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребенне". А в бік України пропускають по кілька вантажівок на годину.
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Мова йде про ПП "Угринів-Долгобичув", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребенне". Там на перетин кордону очікують близько 400 вантажівок, в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"В чергах десь 400 вантажівок на цих трьох напрямках. На "Угриневі" черги не було, а більшість із черги — на напрямку "Ягодин". Також залишаються черги на раніше розблокованих напрямках. Особливо це напрямок пункту пропуску "Краківець", де 700 вантажних транспортних засобів і 400 вантажівок в черзі напроти пункту пропуску "Шегині", – повідомив Демченко.
Щодо пункту пропуску "Угринів-Долгобичув", де 2 квітня поновили блокування, то за інформацією від польської сторони, фермери планують пропускати в бік України десь по три вантажівки раз на шість годин, які слідують з Польщі в Україну. А в бік Польщі з України вони планують пропускати по одній вантажівці на добу.
"Суттєво знизився вантажопотік на цьому напрямку, якщо аналізувати вчорашній день (2 квітня, – ред.), загалом тут перетнуло кордон близько 30 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. До цього перетин кордону коливався десь на рівні 200 вантажних транспортних засобів", – пояснює речник ДПСУ.
За словами Андрія Демченка, польські страйкарі не пропускають вантажівок, які слідують у Польщу, у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребенне". А в бік України пропускають по кілька вантажівок на годину.
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