У зламаному дереві на Волині знайшли потенційну вибухівку
Сьогодні, 15:40
На вулиці Черняховського у Ковелі у розламаному дереві виявили вибухонебезпечний предмет.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Учора, 3 квітня, ковельським патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Черняховського у розламаному дереві заявниця побачила, ймовірно, вибухонебезпечний предмет.
На місце негайно направився екіпаж патрульної поліції. Інспектори обгородили ділянку, на якій перебувала підозріла річ, та забезпечити охорону місця події до приїзду рятувальників.
Якщо ви побачили підозрілий предмет або річ, яка, ймовірно, може бути вибухівкою, дотримуйтесь важливих і простих правил:
- негайно зателефонуйте до поліції за номером 102;
- попередьте перехожих про можливу небезпеку;
- відійдіть від знахідки на безпечну відстань та очікуйте
- прибуття екстрених служб;
- у жодному разі не переміщуйте предмет та не торкайтесь його, не підіймайте, не кидайте;
- не паліть поруч та не користуйтесь запальничками.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Учора, 3 квітня, ковельським патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Черняховського у розламаному дереві заявниця побачила, ймовірно, вибухонебезпечний предмет.
На місце негайно направився екіпаж патрульної поліції. Інспектори обгородили ділянку, на якій перебувала підозріла річ, та забезпечити охорону місця події до приїзду рятувальників.
Якщо ви побачили підозрілий предмет або річ, яка, ймовірно, може бути вибухівкою, дотримуйтесь важливих і простих правил:
- негайно зателефонуйте до поліції за номером 102;
- попередьте перехожих про можливу небезпеку;
- відійдіть від знахідки на безпечну відстань та очікуйте
- прибуття екстрених служб;
- у жодному разі не переміщуйте предмет та не торкайтесь його, не підіймайте, не кидайте;
- не паліть поруч та не користуйтесь запальничками.
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