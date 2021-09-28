На Волині знешкодили міни часів Другої Світової війни

На Волині знешкодили міни часів Другої Світової війни
Волинські ДСНСники знешкодили боєприпаси часів Другої Світової війни.

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

1 квітня на Волині піротехніки проводили заходи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Заявка надійшла зі села Паридуби на Ковельщині.

На місці працювало відділення піротехніків Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк Вони вилучили 15 мінометних мін часів Другої світової війни.

Вибухонебезпечні предмети утилізували на спеціальному майданчику для підриву.

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Теги: ДСНС, вибухівка, боєприпаси, Волинь, Ковельщина
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