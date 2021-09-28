На Волині знешкодили міни часів Другої Світової війни
Сьогодні, 07:31
Волинські ДСНСники знешкодили боєприпаси часів Другої Світової війни.
Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
1 квітня на Волині піротехніки проводили заходи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Заявка надійшла зі села Паридуби на Ковельщині.
На місці працювало відділення піротехніків Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк Вони вилучили 15 мінометних мін часів Другої світової війни.
Вибухонебезпечні предмети утилізували на спеціальному майданчику для підриву.
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Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
1 квітня на Волині піротехніки проводили заходи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Заявка надійшла зі села Паридуби на Ковельщині.
На місці працювало відділення піротехніків Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк Вони вилучили 15 мінометних мін часів Другої світової війни.
Вибухонебезпечні предмети утилізували на спеціальному майданчику для підриву.
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