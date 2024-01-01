Волинські рятувальники отримали від норвезьких благодійників спецодяг та вогнегасники

Волинські рятувальники отримали від норвезьких благодійників спецодяг та вогнегасники
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Волинській області отримали вогнегасники та спецодяг від закордонних благодійників.

Передали допомогу вогнеборцям голова облради Григорій Недопад та керівниця БФ «Дитяча місія. Україна» Людмила Лонюк. Про це повідомляють на сайті Волиньради.

Цей гуманітарний вантаж надійшов від Норвезької організації «Діти з України», які мають тісну співпрацю із Волинським благодійним фондом «Дитяча місія. Україна».
Волинські рятувальники отримали від норвезьких благодійників спецодяг та вогнегасники
Волинські рятувальники отримали від норвезьких благодійників спецодяг та вогнегасники
Волинські рятувальники отримали від норвезьких благодійників спецодяг та вогнегасники

«Усе це неодмінно стане у нагоді для укомплектування аварійно-рятувальних місій. Вогнегасники нам потрібні завжди, адже – це свого роду розхідники, яких багато не буває», – зауважив керівник підрозділу Віктор Абрамчук.

Перший заступник начальника ГУ ДСНС України в області Сергій Демидюк додав, що надана допомога знадобиться і піротехнічним підрозділам, які готуються до виїзду на розмінування територій у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях.

Голова обласної ради Григорій Недопад висловив вдячність керівниці благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» Людмилі Лонюк за багаторічну та плідну співпрацю. «Скандинавська місія є нашим надійним партнером, а з початком великої війни в Україні ця взаємодія посилилася та стала ще більш ефективною. Усі наші запити, які стосуються підтримки сил оборони, вразливих верств громадян чи дітей, були почуті. Обсяг уже наданої гуманітарної допомоги дуже великий. І розраховую, що наше партнерство триватиме й надалі», – наголосив він.

Представники благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» також з’ясували інші нагальні потреби волинських надзвичайників та обговорили майбутню співпрацю.


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Теги: Волинь, ДСНС, гуманітарка
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