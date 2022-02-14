Білий дім закликав Джонсона просувати схвалений Сенатом проєкт із допомогою Україні

Білий дім закликав Джонсона просувати схвалений Сенатом проєкт із допомогою Україні
Білий дім закликав спікера Палати представників Майка Джонсона, який планує представити свою версію законопроєкту з підтримкою України, винести на голосування документ, який схвалений Сенатом.

З такою заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми дуже чітко заявили. Ми вважаємо, що спікер має внести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, який, вочевидь, включає підтримку України, гуманітарну допомогу, підтримку Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону», - зауважила речниця адміністрації Байдена.

Вона уточнила, що має на увазі документ, який у лютому підтримали 70 сенаторів, що передбачає понад $60 млрд для України.

Речниця Білого дому вкотре висловила впевненість, що в разі винесення на голосування цього законопроєкту більшість представників обох партій підтримає його.

На прохання прокоментувати, чи готовий президент США підписати - у разі його ухвалення обома палатами Конгресу - варіант республіканців, про який говорив спікер Джонсон, Жан-П’єр сказала, що не робитиме гіпотетичних оцінок.

Як відомо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що після великодніх канікул планує винести на розгляд законопроєкт про додаткову допомогу Україні, який включатиме «деякі важливі нововведення».

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Теги: Білий дім, США, Україна
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