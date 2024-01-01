На Волині горіло 1,5 га сухостою. ФОТО
Сьогодні, 03:21
Волинські вогнеборці приборкали пожежу сухостою на площі 1,5 га.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
1 квітня о 17:44 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу трави біля села Осниця Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 13 ДПРЧ селища Маневичі Камінь-Каширського району та МПО Колки Луцького району, які підручними методами, так званими «хлопавками» приборкали розповсюдження вогню.
Площа пожежі - 1,5 га.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
1 квітня о 17:44 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу трави біля села Осниця Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 13 ДПРЧ селища Маневичі Камінь-Каширського району та МПО Колки Луцького району, які підручними методами, так званими «хлопавками» приборкали розповсюдження вогню.
Площа пожежі - 1,5 га.
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