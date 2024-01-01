На Волині горіло 1,5 га сухостою. ФОТО

На Волині горіло 1,5 га сухостою. ФОТО
Волинські вогнеборці приборкали пожежу сухостою на площі 1,5 га.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

1 квітня о 17:44 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу трави біля села Осниця Луцького району.

На місце виклику прибули вогнеборці 13 ДПРЧ селища Маневичі Камінь-Каширського району та МПО Колки Луцького району, які підручними методами, так званими «хлопавками» приборкали розповсюдження вогню.

Площа пожежі - 1,5 га.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, сухостій, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіло 1,5 га сухостою. ФОТО
Сьогодні, 03:21
Білий дім закликав Джонсона просувати схвалений Сенатом проєкт із допомогою Україні
Сьогодні, 01:17
2 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
До мера з Волині звернулася за допомогою росіянка, яка нелегально проживає в Україні
01 квітень, 23:19
За звільнення Київщини президент нагородив воїнів 14 ОМБР орденами
01 квітень, 22:38
Схожі новини
Волинські рятувальники за допомогою БПЛА виявили пожежу в екосистемі. ВІДЕО Волинські рятувальники за допомогою БПЛА виявили пожежу в екосистемі. ВІДЕО
31 березень, 18:52
У Луцьку горів балкон на 8 поверсі, в квартирі перебував чоловік. ФОТО У Луцьку горів балкон на 8 поверсі, в квартирі перебував чоловік. ФОТО
31 березень, 13:33
На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО
17 березень, 12:23
У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО
07 лютий, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіло 1,5 га сухостою. ФОТО
Сьогодні, 03:21
 0
Білий дім закликав Джонсона просувати схвалений Сенатом проєкт із допомогою Україні
Сьогодні, 01:17
 0
2 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
До мера з Волині звернулася за допомогою росіянка, яка нелегально проживає в Україні
01 квітень, 23:19
 0
За звільнення Київщини президент нагородив воїнів 14 ОМБР орденами
01 квітень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8