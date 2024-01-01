На Волині горіло 1,5 га сухостою. ФОТО





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



1 квітня о 17:44 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу трави біля села Осниця Луцького району.



На місце виклику прибули вогнеборці 13 ДПРЧ селища Маневичі Камінь-Каширського району та МПО Колки Луцького району, які підручними методами, так званими «хлопавками» приборкали розповсюдження вогню.



Площа пожежі - 1,5 га.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські вогнеборці приборкали пожежу сухостою на площі 1,5 га.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.1 квітня о 17:44 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу трави біля села Осниця Луцького району.На місце виклику прибули вогнеборці 13 ДПРЧ селища Маневичі Камінь-Каширського району та МПО Колки Луцького району, які підручними методами, так званими «хлопавками» приборкали розповсюдження вогню.Площа пожежі - 1,5 га.

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