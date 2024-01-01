До мера з Волині звернулася за допомогою росіянка, яка нелегально проживає в Україні

До мера з Волині звернулася за допомогою росіянка, яка нелегально проживає в Україні
За допомогою до міського голови Ковеля за допомогою звернулася громадянка росії, яка нелегально проживає в Україні.

Про це розповів Ігор Чайка на своїй сторінці у фейсбуці.

Традиційно у перший понеділок місяця відбувся особистий прийом громадян.

З-поміж іншого, до міського голови щодо проблеми виготовлення закордонного паспорта звернулася громадянка росії, яка проживає в Україні впродовж 17 років. Її документ (російський закордонний паспорт) протермінований, тож вона юридично перебуває на території України нелегально.

"Ситуація надзвичайно складна, адже наша держава розірвала дипломатичні відносини з російською федерацією. Хоча міграційні питання не належать до компетенції міського голови, жінка отримала консультацію та контакти офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області", - сказав міський голова Ковеля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Ковель, допомога, росіянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
2 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
До мера з Волині звернулася за допомогою росіянка, яка нелегально проживає в Україні
01 квітень, 23:19
За звільнення Київщини президент нагородив воїнів 14 ОМБР орденами
01 квітень, 22:38
На Волині школярі з батьками та вчителями сплели 2 тисячі квадратних метрів маскувальних сіток для ЗСУ
01 квітень, 21:57
Двоє юних волинянок завоювали золоті медалі на Чемпіонаті Європи з ММА
01 квітень, 21:16
Схожі новини
Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО
20 лютий, 05:28
Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО
26 січень, 21:57
Луцьк хоче закупити техніки для військових на майже 7 мільйонів Луцьк хоче закупити техніки для військових на майже 7 мільйонів
19 січень, 08:25
У Луцьку діти колядували та посівали, щоб зібрати гроші для воїнів з Волині. ВІДЕО У Луцьку діти колядували та посівали, щоб зібрати гроші для воїнів з Волині. ВІДЕО
05 січень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
2 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
До мера з Волині звернулася за допомогою росіянка, яка нелегально проживає в Україні
01 квітень, 23:19
 0
За звільнення Київщини президент нагородив воїнів 14 ОМБР орденами
01 квітень, 22:38
 0
На Волині школярі з батьками та вчителями сплели 2 тисячі квадратних метрів маскувальних сіток для ЗСУ
01 квітень, 21:57
 0
Двоє юних волинянок завоювали золоті медалі на Чемпіонаті Європи з ММА
01 квітень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8