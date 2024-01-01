До мера з Волині звернулася за допомогою росіянка, яка нелегально проживає в Україні
01 квітень, 23:19
За допомогою до міського голови Ковеля за допомогою звернулася громадянка росії, яка нелегально проживає в Україні.
Про це розповів Ігор Чайка на своїй сторінці у фейсбуці.
Традиційно у перший понеділок місяця відбувся особистий прийом громадян.
З-поміж іншого, до міського голови щодо проблеми виготовлення закордонного паспорта звернулася громадянка росії, яка проживає в Україні впродовж 17 років. Її документ (російський закордонний паспорт) протермінований, тож вона юридично перебуває на території України нелегально.
"Ситуація надзвичайно складна, адже наша держава розірвала дипломатичні відносини з російською федерацією. Хоча міграційні питання не належать до компетенції міського голови, жінка отримала консультацію та контакти офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області", - сказав міський голова Ковеля.
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Про це розповів Ігор Чайка на своїй сторінці у фейсбуці.
Традиційно у перший понеділок місяця відбувся особистий прийом громадян.
З-поміж іншого, до міського голови щодо проблеми виготовлення закордонного паспорта звернулася громадянка росії, яка проживає в Україні впродовж 17 років. Її документ (російський закордонний паспорт) протермінований, тож вона юридично перебуває на території України нелегально.
"Ситуація надзвичайно складна, адже наша держава розірвала дипломатичні відносини з російською федерацією. Хоча міграційні питання не належать до компетенції міського голови, жінка отримала консультацію та контакти офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області", - сказав міський голова Ковеля.
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