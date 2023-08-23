За звільнення Київщини президент нагородив воїнів 14 ОМБР орденами

Андрію Колодяжному та мешканцю Нововолинська – сержанту Мирону Химиці.



Про це повідомляє інтернет-видання



У другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів Президент Володимир Зеленський взяв участь у піднятті Державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади і вручив нагороди воїнам ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, поліцейським та рятувальникам.



Зокрема, мешканець Червонограда підполковник Андрій Колодяжний був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, сержант Мирон Химиця – «За мужність» IIІ ступеня.



Військові брали участь у знищенні ворожих колон на Київщині. Андрій Колодяжний був командиром роти, а Мирон Химиця проходив службу в іншому підрозділі. Під командуванням, на той час, старшого лейтенанта Ігоря Скучинського знищували російські колони техніки в Макарівському районі. Безпосередньо було знищено ворожий батальйон, який робив звірства в Бучі.



28-го лютого 2022 року маленькою групою було спалено перший ворожий танк. Згодом ввечері того ж дня військові висунулись на нове завдання. Три екіпажі броні – два танки та один БМП, особовий склад – 17 осіб зробили засідку та знищили 14 машин, близько 50 пошкодили, спричинили ворогу відчутних втрат, а самі відійшли з того бою без жодного «200» та «300». Підбитий був тільки лише один наш танк.



Уродженець селища Локачі Ігор Скучинський пізніше у Миколаївській області отримав важке поранення та втратив ногу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31-го березня, у другу річницю визволення Київщини, Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям з 14 ОМБр: підполковникута мешканцю Нововолинська – сержантуПро це повідомляє інтернет-видання «БУГ» У другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів Президент Володимир Зеленський взяв участь у піднятті Державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади і вручив нагороди воїнам ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, поліцейським та рятувальникам.Зокрема, мешканець Червонограда підполковник Андрій Колодяжний був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, сержант Мирон Химиця – «За мужність» IIІ ступеня.Військові брали участь у знищенні ворожих колон на Київщині. Андрій Колодяжний був командиром роти, а Мирон Химиця проходив службу в іншому підрозділі. Під командуванням, на той час, старшого лейтенантазнищували російські колони техніки в Макарівському районі. Безпосередньо було знищено ворожий батальйон, який робив звірства в Бучі.28-го лютого 2022 року маленькою групою було спалено перший ворожий танк. Згодом ввечері того ж дня військові висунулись на нове завдання. Три екіпажі броні – два танки та один БМП, особовий склад – 17 осіб зробили засідку та знищили 14 машин, близько 50 пошкодили, спричинили ворогу відчутних втрат, а самі відійшли з того бою без жодного «200» та «300». Підбитий був тільки лише один наш танк.Уродженець селища Локачі Ігор Скучинський пізніше у Миколаївській області отримав важке поранення та втратив ногу.

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