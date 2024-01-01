Двоє юних волинянок завоювали золоті медалі на Чемпіонаті Європи з ММА

Двоє юних волинянок завоювали золоті медалі на Чемпіонаті Європи з ММА
Дві представниці Волині вдало виступили на Чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА та звоювали золоті медалі.

Про це повідомив тренер дівчат Сергій Ковирнов.

Змагання відбувалися з 29 по 31 березня в місті Белград, що у Сербії. Двоє волинянок Поліна Ковирнова та Дарина Сакович гідно представили нашу країну на цих міжнародних змаганнях та посіли перші місця. У змаганнях приймали участь 20 країн, дівчата провели по 3 важких поєдинки. Україна посіла перше командне місце.

Також тренер подякував усім благодійникам, які долучилися фінансово та допомогли спортсменкам поїхати на змагання.


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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, ММА
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