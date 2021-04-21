У селі біля Луцька не знають, чи зносити пам'ятник радянській армії
Сьогодні, 20:35
У Затурцях Володимирського району поки не можуть знести пам’ятник радянським артилеристам у вигляді гармати.
Про це у коментарі ВСН розповів голова Затурцівської сільської ради Юрій Ковальчук.
Радянський пам'ятник, як і сімнадцять інших подібних на Волині, Міністерство культури віднесло до таких, які не містять жодної культурної та історичної цінності. Більше того, вони спотворюють історію, демонструючи силу колишньої радянської армії.
Проте у Затурцях поки не знають, як виконувати розпорядження Міністерства.
«Гармата перебуває не на балансі сільської ради. Я її не буду зачіпати, щоб потім мені не прийшли і не сказали: «Куди ти подів гармату?» Питання ще й в іншому, перед тим, як пам’ятник зняти, потрібно серйозно поговорити з людьми.
Бо тут я можу пересваритися з половиною села: одні за те, щоб зняти, інші - проти. Тобто питання виглядає так, Міністерством прийнято рішення про демонтаж, але хто його демонтувати має та коли, поки не зрозуміло», - сказав посадовець.
Як пояснив очільник сільради, думки людей щодо пам'ятника розділилися, адже біля тої гармати когось із них, приміром, приймали у піонери, у них якісь спогади про цей пам'ятник. Дехто каже, що це історична пам'ятка. Насправді ж тут, біля Затурців, були справжні артилерійські бої. З іншого боку - це пам’ятник радянської величі.
За словами Юрія Ковальчука, передусім потрібно дізнатися, на чиєму балансі перебуває пам’ятник, вивчити документи. За його припущеннями, гармата значилася на балансі колишнього колгоспу. Також питання впирається у кошти.
«Ми знайдемо гроші, але казначейство нам заборонить проводити платежі, пов'язані з цим питанням. Залишки бюджету маємо право використовувати тільки на захищені статті, енергоносії та Збройні сили. Проплатити ми не зможемо, це треба робити за кошти меценатів або кошти із інших джерел», - пояснив сільський голова.
Як акцентував Юрій Ковальчук, підстав знімати гармату він не має і не буде самостійно це робити.
«Нехай нададуть мені роз'яснення, як воно має відбуватися. Чи ми маємо брати на баланс ту гармату. Перед тим, як брати її на баланс, потрібно дізнатися, в якому статусі земля під гарматою», - зазначив Юрій Ковальчук.
За його словами, на території Затурців ще є радянські пам'ятники, наприклад, пам'ятник загиблим солдатам. В окремих селах є навіть братські могили. Тому знесення їх – під питанням.
«Не знаю, як це питання має в нас вирішуватися, там де могили, я точно не полізу, бо там люди живі поховані. Все воно перебуває в такому стані, ніби це треба робити, але як його правильно зробити - поки немає остаточного рішення», - пояснив посадовець.
Інститут національної пам’яті вважає, що пам’ятник у Затурцях потрібно знести. Зокрема, його представниця на Волині Леся Бондарук у коментарі місцевому телеканалу заявила: вважає, що це – символ окупаційного режиму, демонстрація його міці й могутності. І його потрібно демонтувати з громадського простору.
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Про це у коментарі ВСН розповів голова Затурцівської сільської ради Юрій Ковальчук.
Радянський пам'ятник, як і сімнадцять інших подібних на Волині, Міністерство культури віднесло до таких, які не містять жодної культурної та історичної цінності. Більше того, вони спотворюють історію, демонструючи силу колишньої радянської армії.
Проте у Затурцях поки не знають, як виконувати розпорядження Міністерства.
«Гармата перебуває не на балансі сільської ради. Я її не буду зачіпати, щоб потім мені не прийшли і не сказали: «Куди ти подів гармату?» Питання ще й в іншому, перед тим, як пам’ятник зняти, потрібно серйозно поговорити з людьми.
Бо тут я можу пересваритися з половиною села: одні за те, щоб зняти, інші - проти. Тобто питання виглядає так, Міністерством прийнято рішення про демонтаж, але хто його демонтувати має та коли, поки не зрозуміло», - сказав посадовець.
Як пояснив очільник сільради, думки людей щодо пам'ятника розділилися, адже біля тої гармати когось із них, приміром, приймали у піонери, у них якісь спогади про цей пам'ятник. Дехто каже, що це історична пам'ятка. Насправді ж тут, біля Затурців, були справжні артилерійські бої. З іншого боку - це пам’ятник радянської величі.
За словами Юрія Ковальчука, передусім потрібно дізнатися, на чиєму балансі перебуває пам’ятник, вивчити документи. За його припущеннями, гармата значилася на балансі колишнього колгоспу. Також питання впирається у кошти.
«Ми знайдемо гроші, але казначейство нам заборонить проводити платежі, пов'язані з цим питанням. Залишки бюджету маємо право використовувати тільки на захищені статті, енергоносії та Збройні сили. Проплатити ми не зможемо, це треба робити за кошти меценатів або кошти із інших джерел», - пояснив сільський голова.
Як акцентував Юрій Ковальчук, підстав знімати гармату він не має і не буде самостійно це робити.
«Нехай нададуть мені роз'яснення, як воно має відбуватися. Чи ми маємо брати на баланс ту гармату. Перед тим, як брати її на баланс, потрібно дізнатися, в якому статусі земля під гарматою», - зазначив Юрій Ковальчук.
За його словами, на території Затурців ще є радянські пам'ятники, наприклад, пам'ятник загиблим солдатам. В окремих селах є навіть братські могили. Тому знесення їх – під питанням.
«Не знаю, як це питання має в нас вирішуватися, там де могили, я точно не полізу, бо там люди живі поховані. Все воно перебуває в такому стані, ніби це треба робити, але як його правильно зробити - поки немає остаточного рішення», - пояснив посадовець.
Інститут національної пам’яті вважає, що пам’ятник у Затурцях потрібно знести. Зокрема, його представниця на Волині Леся Бондарук у коментарі місцевому телеканалу заявила: вважає, що це – символ окупаційного режиму, демонстрація його міці й могутності. І його потрібно демонтувати з громадського простору.
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Коментарі 1
Ото з такими сільськими головами нам і ворогів не треба ! Ти коли ішов на вибори, то ти про шо думав ? Якшо не знаєш, не вмієш, не можеш забезпечити виконання Указів, Постанов, Рішень,- кінці-кінців вимог Законів і Конституції України, то за що тобі зарплату держава платить ? Якщо ти політичний імпотент - то бери шинель і дуй під жінчину спідницю, а якщо ти ще імпотент в повному розумінні слова - то й рідна жінка тебе вижене ! Якщо не виборці тобі зроблять політичну обструкцію, то дочекаєшся, шо ще й під кримінальну статтю попадеш ! Потенційний ждун !
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