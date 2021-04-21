У селі біля Луцька не знають, чи зносити пам'ятник радянській армії

У Затурцях Володимирського району поки не можуть знести пам’ятник радянським артилеристам у вигляді гармати.Про це у коментарі ВСН розповів голова Затурцівської сільської радиРадянський пам'ятник, як і сімнадцять інших подібних на Волині, Міністерство культури віднесло до таких, які не містять жодної культурної та історичної цінності. Більше того, вони спотворюють історію, демонструючи силу колишньої радянської армії.Проте у Затурцях поки не знають, як виконувати розпорядження Міністерства.«Гармата перебуває не на балансі сільської ради. Я її не буду зачіпати, щоб потім мені не прийшли і не сказали: «Куди ти подів гармату?» Питання ще й в іншому, перед тим, як пам’ятник зняти, потрібно серйозно поговорити з людьми.Бо тут я можу пересваритися з половиною села: одні за те, щоб зняти, інші - проти. Тобто питання виглядає так, Міністерством прийнято рішення про демонтаж, але хто його демонтувати має та коли, поки не зрозуміло», - сказав посадовець.Як пояснив очільник сільради, думки людей щодо пам'ятника розділилися, адже біля тої гармати когось із них, приміром, приймали у піонери, у них якісь спогади про цей пам'ятник. Дехто каже, що це історична пам'ятка. Насправді ж тут, біля Затурців, були справжні артилерійські бої. З іншого боку - це пам’ятник радянської величі.За словами Юрія Ковальчука, передусім потрібно дізнатися, на чиєму балансі перебуває пам’ятник, вивчити документи. За його припущеннями, гармата значилася на балансі колишнього колгоспу. Також питання впирається у кошти.«Ми знайдемо гроші, але казначейство нам заборонить проводити платежі, пов'язані з цим питанням. Залишки бюджету маємо право використовувати тільки на захищені статті, енергоносії та Збройні сили. Проплатити ми не зможемо, це треба робити за кошти меценатів або кошти із інших джерел», - пояснив сільський голова.Як акцентував Юрій Ковальчук, підстав знімати гармату він не має і не буде самостійно це робити.«Нехай нададуть мені роз'яснення, як воно має відбуватися. Чи ми маємо брати на баланс ту гармату. Перед тим, як брати її на баланс, потрібно дізнатися, в якому статусі земля під гарматою», - зазначив Юрій Ковальчук.За його словами, на території Затурців ще є радянські пам'ятники, наприклад, пам'ятник загиблим солдатам. В окремих селах є навіть братські могили. Тому знесення їх – під питанням.«Не знаю, як це питання має в нас вирішуватися, там де могили, я точно не полізу, бо там люди живі поховані. Все воно перебуває в такому стані, ніби це треба робити, але як його правильно зробити - поки немає остаточного рішення», - пояснив посадовець.Інститут національної пам’яті вважає, що пам’ятник у Затурцях потрібно знести. Зокрема, його представниця на Волині Леся Бондарук у коментарі місцевому телеканалу заявила: вважає, що це – символ окупаційного режиму, демонстрація його міці й могутності. І його потрібно демонтувати з громадського простору.