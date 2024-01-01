Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє юних волинянок завоювали золоті медалі на Чемпіонаті Європи з ММА
Сьогодні, 21:16
У селі біля Луцька не знають, чи зносити пам'ятник радянській армії
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя
Сьогодні, 19:11
Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
Сьогодні, 17:49
Синоптики попередили волинян про шквали Синоптики попередили волинян про шквали
Сьогодні, 15:10
Волинян попередили про пил із Сахари у повітрі Волинян попередили про пил із Сахари у повітрі
Сьогодні, 12:22
Якою буде погода у Луцьку 1 квітня Якою буде погода у Луцьку 1 квітня
31 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє юних волинянок завоювали золоті медалі на Чемпіонаті Європи з ММА
Сьогодні, 21:16
 0
У селі біля Луцька не знають, чи зносити пам'ятник радянській армії
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя
Сьогодні, 19:11
 0
Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8