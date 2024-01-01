Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°.

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