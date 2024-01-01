Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 17-22 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°.
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