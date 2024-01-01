Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині
Сьогодні, 18:46
Внаслідок вибуху автомобіля в окупованому Старобільську на Луганщині загинув зрадник Валерій Чайка.
Про це у телеграмі повідомив речник Української добровольчої армії - Південь Сергій Братчук.
У 2022 році Чайка перейшов на бік окупантів, був призначений «радником голови адміністрації Старобільського району т.зв. «лнр».
Брав активну участь у створенні нових окупаційних органів.
«Така доля чекає всіх зрадників України», - зазначив Сергій Братчук.
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Про це у телеграмі повідомив речник Української добровольчої армії - Південь Сергій Братчук.
У 2022 році Чайка перейшов на бік окупантів, був призначений «радником голови адміністрації Старобільського району т.зв. «лнр».
Брав активну участь у створенні нових окупаційних органів.
«Така доля чекає всіх зрадників України», - зазначив Сергій Братчук.
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