Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині

Валерій Чайка.



Про це у телеграмі повідомив речник Української добровольчої армії - Південь Сергій Братчук.



У 2022 році Чайка перейшов на бік окупантів, був призначений «радником голови адміністрації Старобільського району т.зв. «лнр».



Брав активну участь у створенні нових окупаційних органів.



«Така доля чекає всіх зрадників України», - зазначив Сергій Братчук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок вибуху автомобіля в окупованому Старобільську на Луганщині загинув зрадникПро це у телеграмі повідомив речник Української добровольчої армії - ПівденьУ 2022 році Чайка перейшов на бік окупантів, був призначений «радником голови адміністрації Старобільського району т.зв. «лнр».Брав активну участь у створенні нових окупаційних органів.«Така доля», - зазначив Сергій Братчук.

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