Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині

Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині
Внаслідок вибуху автомобіля в окупованому Старобільську на Луганщині загинув зрадник Валерій Чайка.

Про це у телеграмі повідомив речник Української добровольчої армії - Південь Сергій Братчук.

У 2022 році Чайка перейшов на бік окупантів, був призначений «радником голови адміністрації Старобільського району т.зв. «лнр».

Брав активну участь у створенні нових окупаційних органів.

«Така доля чекає всіх зрадників України», - зазначив Сергій Братчук.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: партизани, окупація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя
Сьогодні, 19:11
Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині
Сьогодні, 18:46
У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони
Сьогодні, 18:27
За переправлення ухилянтів судитимуть банду з Луцького району
Сьогодні, 18:10
Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
Сьогодні, 17:49
Схожі новини
На Запоріжжі партизани ліквідували організаторку «виборів» На Запоріжжі партизани ліквідували організаторку «виборів»
06 березень, 17:04
В Україну з тимчасово окупованих територій повернули 10 дітей В Україну з тимчасово окупованих територій повернули 10 дітей
09 березень, 01:15
Зеленський розповів, скільки території України наразі перебуває в окупації Зеленський розповів, скільки території України наразі перебуває в окупації
05 лютий, 10:35
«Найстрашнішим місцем для нас стала наша сільська школа»: підліток з Київщини – про окупацію «Найстрашнішим місцем для нас стала наша сільська школа»: підліток з Київщини – про окупацію
16 січень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя
Сьогодні, 19:11
 0
Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині
Сьогодні, 18:46
 0
У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони
Сьогодні, 18:27
 0
За переправлення ухилянтів судитимуть банду з Луцького району
Сьогодні, 18:10
 0
Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
Сьогодні, 17:49
 0
Медіа
відео
1/8