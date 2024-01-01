За переправлення ухилянтів судитимуть банду з Луцького району
Сьогодні, 18:10
На Волині судитимуть членів організованої групи, які заробляли до 4000 доларів США за переправлення військовозобов’язаних за кордон.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами у складі організованої групи організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України).
За даними слідства, 22-річний та двоє 23-річних жителів Луцького району за грошову винагороду від 2 500 до 4000 доларів США забезпечували внесення відомостей про військовозобов’язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.
У такий спосіб упродовж липня-вересня 2023 року вони зробили можливим виїзд трьох ухилянтів у країни Євросоюзу.
Один із них на наданому членами групи транспортному засобі виїхав у Румунію.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області та Департаменту військової контррозвідки СБУ.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами у складі організованої групи організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України).
За даними слідства, 22-річний та двоє 23-річних жителів Луцького району за грошову винагороду від 2 500 до 4000 доларів США забезпечували внесення відомостей про військовозобов’язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.
У такий спосіб упродовж липня-вересня 2023 року вони зробили можливим виїзд трьох ухилянтів у країни Євросоюзу.
Один із них на наданому членами групи транспортному засобі виїхав у Румунію.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області та Департаменту військової контррозвідки СБУ.
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