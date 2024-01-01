За переправлення ухилянтів судитимуть банду з Луцького району

На Волині судитимуть членів організованої групи, які заробляли до 4000 доларів США заПро це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами у складі організованої групи організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України).За даними слідства, 22-річний та двоє 23-річних жителів Луцького району за грошову винагороду від 2 500 до 4000 доларів США забезпечували внесення відомостей про військовозобов’язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.У такий спосіб упродовж липня-вересня 2023 року вони зробили можливим виїзд трьох ухилянтів у країни Євросоюзу.Один із них на наданому членами групи транспортному засобі виїхав у Румунію.Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області та Департаменту військової контррозвідки СБУ.