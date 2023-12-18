У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони
Сьогодні, 18:27
Конкурс проєктів на бюджет участі «4.5.0.» від Луцької міськради стартував сьогодні, 1 квітня.
Про це повідомляє департамент економічної політики луцького муніципалітету.
Відсьогодні і до кінця квітня триватиме збір проєктів. Вони можуть бути спрямовані лише на підтримку Сил безпеки і оборони, реабілітацію військових та цивільний захист населення.
Максимальна вартість одного проєкту - 250 тис. грн.
Бюджет конкурсу - 4 млн грн.
Всі деталі – за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє департамент економічної політики луцького муніципалітету.
Відсьогодні і до кінця квітня триватиме збір проєктів. Вони можуть бути спрямовані лише на підтримку Сил безпеки і оборони, реабілітацію військових та цивільний захист населення.
Максимальна вартість одного проєкту - 250 тис. грн.
Бюджет конкурсу - 4 млн грн.
Всі деталі – за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя
Сьогодні, 19:11
Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині
Сьогодні, 18:46
У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони
Сьогодні, 18:27
За переправлення ухилянтів судитимуть банду з Луцького району
Сьогодні, 18:10
Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
Сьогодні, 17:49