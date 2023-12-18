У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони

У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони
Конкурс проєктів на бюджет участі «4.5.0.» від Луцької міськради стартував сьогодні, 1 квітня.

Про це повідомляє департамент економічної політики луцького муніципалітету.

Відсьогодні і до кінця квітня триватиме збір проєктів. Вони можуть бути спрямовані лише на підтримку Сил безпеки і оборони, реабілітацію військових та цивільний захист населення.

Максимальна вартість одного проєкту - 250 тис. грн.

У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони


Бюджет конкурсу - 4 млн грн.

Всі деталі – за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бюджет, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя
Сьогодні, 19:11
Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині
Сьогодні, 18:46
У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони
Сьогодні, 18:27
За переправлення ухилянтів судитимуть банду з Луцького району
Сьогодні, 18:10
Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
Сьогодні, 17:49
Схожі новини
Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання
18 грудень, 2023, 22:19
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
29 листопад, 2023, 15:03
Луцька мерія назвала переможців «Бюджету участі-2023» Луцька мерія назвала переможців «Бюджету участі-2023»
13 листопад, 2023, 17:53
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2» Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
31 жовтень, 2023, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя
Сьогодні, 19:11
 0
Партизани знищили колаборанта на окупованій Луганщині
Сьогодні, 18:46
 0
У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони
Сьогодні, 18:27
 0
За переправлення ухилянтів судитимуть банду з Луцького району
Сьогодні, 18:10
 0
Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
Сьогодні, 17:49
 0
Медіа
відео
1/8