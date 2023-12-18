У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони

бюджет участі «4.5.0.» від Луцької міськради стартував сьогодні, 1 квітня.



Про це повідомляє департамент економічної політики луцького муніципалітету.



Відсьогодні і до кінця квітня триватиме збір проєктів. Вони можуть бути спрямовані лише на підтримку Сил безпеки і оборони, реабілітацію військових та цивільний захист населення.



Максимальна вартість одного проєкту - 250 тис. грн.







Бюджет конкурсу - 4 млн грн.



Всі деталі – за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Конкурс проєктів на«4.5.0.» від Луцької міськради стартував сьогодні, 1 квітня.Про це повідомляє департамент економічної політики луцького муніципалітету.Відсьогодні і до кінця квітня триватиме збір проєктів. Вони можуть бути спрямовані лише на підтримку Сил безпеки і оборони, реабілітацію військових та цивільний захист населення.Максимальна вартість одного проєкту - 250 тис. грн.Бюджет конкурсу - 4 млн грн.Всі деталі – за цим посиланням

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