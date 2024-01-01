У громаді на Волині вшанували полеглого Героя

У громаді на Волині вшанували полеглого Героя
У Маневицькій громаді на Волині відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Олегу Миткалику.

Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.

Сьогодні, 1 квітня, у стінах Оконського ліцею відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Олегу Миткалику, яка стане нагадуванням про велич його мужності та самопожертви.
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя

Урочиста церемонія відкриття зібрала не лише учнів та педагогічний колектив, а й представників місцевої влади, духовенства, а найголовніше – рідних та друзів Героя, серед яких були батьки Олена Іванівна і Павло Андрійович, брат Віктор, сестра Тетяна, дружина загиблого Віта Анатоліївна із донькою Олександрою.
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя

Зі скорботними словами до присутніх звернулися Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, староста села Оконськ Петро Биковський, директор Оконського ліцею Олег Ковердюк, зазначивши, що Герой, чиє ім'я тепер увічнене на меморіальній дошці, не лише служив своїй країні, а й приніс величезний внесок у майбутню Перемогу над ненависним агресором. Він став символом мужності, відданості та самопожертви, демонструючи найвищі риси людської сутності, не зрадивши своїх ідеалів та цінностей.
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя

Найемоційнішим моментом заходу став виступ брата Героя, який подякував усім присутнім за підтримку та активну участь у вшануванні пам'яті мужнього бійця, адже ця меморіальна дошка буде нагадувати учням про важливість відданості своїй країні та готовності захищати її цінності.
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя

Ця урочиста подія об'єднала усіх у спільній молитві та вшануванні тих, хто залишив свій слід в історії нашої Батьківщини, а священнослужителі громади освятили пам’ятну дошку, наділяючи її святим благословенням і сприяючи створенню особливого духовного зв'язку із загиблим.
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя

На завершення заходу присутні поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам’яті перед усіма мужніми захисниками.
У громаді на Волині вшанували полеглого Героя

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Теги: вшанування, Волинь
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