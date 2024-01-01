У громаді на Волині вшанували полеглого Героя

У Маневицькій громаді на Волині відкрили меморіальну дошку загиблому бійцюПро це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.Сьогодні, 1 квітня, у стінах Оконського ліцею відкрили меморіальну дошкуОлегу Миткалику, яка стане нагадуванням про велич його мужності та самопожертви.Урочиста церемонія відкриття зібрала не лише учнів та педагогічний колектив, а й представників місцевої влади, духовенства, а найголовніше – рідних та друзів Героя, серед яких були батьки, брат, сестра, дружина загиблогоіз донькоюЗі скорботними словами до присутніх звернулися Маневицький селищний голова, староста села Оконськ, директор Оконського ліцею, зазначивши, що Герой, чиє ім'я тепер увічнене на меморіальній дошці, не лише служив своїй країні, а й приніс величезний внесок у майбутню Перемогу над ненависним агресором. Він став символом мужності, відданості та самопожертви, демонструючи найвищі риси людської сутності, не зрадивши своїх ідеалів та цінностей.Найемоційнішим моментом заходу став виступ брата Героя, який подякував усім присутнім за підтримку та активну участь у вшануванні пам'яті мужнього бійця, адже ця меморіальна дошка буде нагадувати учням про важливість відданості своїй країні та готовності захищати її цінності.Ця урочиста подія об'єднала усіх у спільній молитві та вшануванні тих, хто залишив свій слід в історії нашої Батьківщини, а священнослужителі громади освятили пам’ятну дошку, наділяючи її святим благословенням і сприяючи створенню особливого духовного зв'язку із загиблим.На завершення заходу присутні поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам’яті перед усіма мужніми захисниками.