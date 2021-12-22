Луцька мерія назвала переможців «Бюджету участі-2023»

Луцька мерія назвала переможців «Бюджету участі-2023»
У Луцькій міськраді оприлюднили 14 проєктів, за які жителі громади віддали найбільше голосів під час онлайнголосування у конкурсі "Бюджет участі-2023".

Про це пише Суспільне.

Як розповів заступник директора департаменту економічної політики Луцькради Сергій Омельчук, більшість цих проєктів, які реалізують за кошти місцевого бюджету наступного року, спрямовані на підтримку Сил безпеки та оборони України.

Станом на 13 листопада вже відомі попередні результати, зазначив посадовець, а найближчим часом відбудеться засідання конкурсної комісії по "Бюджету участі" для офіційного підтвердження переможців.

"Цьогоріч подався 31 проєкт, з яких конкурсна комісія допустила до голосування 25. Ці проєкти конкурували між собою під час онлайн-голосування. Загальна сума, яка буде профінансована — до 3,5 млн грн. Буде трохи менше, бо не всі проєкти зазначали максимальну суму фінансування 250 тис грн", — сказав Сергій Омельчук.

З його слів, серед 14 проєктів, за які голосували найактивніше, три проєкти належать до бюджетної сфери (школи), сім проєктів орієнтовані на комплектування Сил безпеки й оборони та підвищення обороноздатності держави (плетіння сіток, тепловізори, приціли, дрони), чотири проєкти спрямовані на національно-патріотичне виховання.

Ось перелік проєктів, які підтримали жителі громади:

- № 24 (Укомплектування укриття у ліцеї № 26 для організації безперервного освітнього процесу) — 1 898 голосів;
- № 23 (Легко дихати: облаштування елементів вентиляції в укритті Луцького ліцею № 21) — 1 738 голосів;
- № 10 (3D-лабораторія в Луцькому ліцеї № 27 Луцької міської ради) — 1 646 голосів;
- № 3 (Прицілюємось на ПЕРЕМОГУ. Тепловізійні приціли для ССО) — 1 292 голоси;
- № 22 (Облаштування укриття в підвальному приміщенні Луцького ліцею № 22) — 1 003 голоси;
- № 6 (Нічні сови. Прилад нічного бачення для 100 ОБр ТрО) — 879 голосів;
- № 25 (Плетіння маскувальних сіток для Воїнів ЗСУ) — 854 голоси;
№ 9 (Наметовий національно-патріотичний табір "ГЕРЦЬ-2024") — 773 голоси;
- № 12 (Курс тренувань з національного виду спорту (самооборона, фізична підготовка, основи домедичної допомоги, патріотичне виховання) — 736 голосів;
- № 1 (Квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo (зі скидом) для 100 бригади) — 616 голосів;
- № 14 (Психологічна реабілітація військовослужбовців та ВПО заняттями стрільбою з лука) — 398 голосів;
- № 7 (Протимінні чоботи для 80 ОДШБ) — 334 голоси;
- № 11 (Біатлон як військово-прикладний вид спорту) — 326 голосів;
- № 4 (Протидронний захист. Антидронова глушилка) — 268 голосів.

Як додав начальник відділу інвестиційної політики міськради Сергій Омельчук, фінансування проєктів, котрі здобули перемогу в "Бюджеті участі 4.5.0", відбуватиметься через систему ProZorro шляхом оголошення тендерів на визначені потреби.

Довідково:

Бюджет участі — процес взаємодії Луцької міської ради та її виконавчого органу з громадськістю, направлений на залучення жителів міської територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем населених пунктів Луцької міської територіальної громади та його жителів, проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти.

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Теги: бюджет, Луцьк
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