Посмертні нагороди волинських Героїв отримали рідні

Посмертні нагороди волинських Героїв отримали рідні
У другий відділ Володимир-Волинського РТЦК та СП запросили сім'ї загиблих військових, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський ТЦК та СП.

Начальник, підполковник Олександр Кондисюк висловив співчуття родинам загиблих Героїв в їхній непоправній втраті. Подякував за належне виховання та підтримку їхніх чоловіків і синів, та вручив державні нагороди, ордени «За мужність» lll ступеня (посмертно).

- Відповідно до Указу Президента України "Про відзначення державними нагородами" за особисту мужність та самовіддані дії,виявлені у захисті державного суверинітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденом "За мужність" lll ступеня нагороджено Чабана Тараса Олександровича (посмертно). Нагороду отримала дружина загиблого захисника - Тетяна Миколаївна.
- Орденом "За мужність" lll cтупеня нагороджено Глинюка Віктора Васильовича (посмертно). Нагороду отримала мати загиблого захисника - Оксана Степанівна.
- Орденом"За мужність" lll ступння нагороджено Герасимчука Олександра Олександровича (посмертно). Нагороду отримала мати загиблого захисника - Валентина Олександрівна.
- Орденом"За мужність"lll ступеня нагороджено Кицюка Андрія Володимировича (посмертно). Нагороду отримав батько загиблого захисника - Володимир Григорович.
- Орденом "За мужність" lll ступеня нагороджено Губерука Володимира Миколайовича (посмертно). Нагороду отримав син загиблого захисника - Руслан Володимирович.

«Ніякі нагороди не допоможуть повернути рідних, ніякі слова не зможуть втамувати біль. Життя продовжується завдяки мужності наших захисників, які до останнього подиху захищають рідну землю. Вічна пам'ять,честь і шана Героям!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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