Посмертні нагороди волинських Героїв отримали рідні

У другий відділ Володимир-Волинського РТЦК та СП запросили сім'ї загиблих військових, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський ТЦК та СП.Начальник, підполковниквисловив співчуття родинам загиблих Героїв в їхній непоправній втраті. Подякував за належне виховання та підтримку їхніх чоловіків і синів, та вручив державні нагороди, ордени «За мужність» lll ступеня (посмертно).«Ніякі нагороди не допоможуть повернути рідних, ніякі слова не зможуть втамувати біль. Життя продовжується завдяки мужності наших захисників, які до останнього подиху захищають рідну землю. Вічна пам'ять,честь і шана Героям!» - йдеться у повідомленні.