На Волині школярі з батьками та вчителями сплели 2 тисячі квадратних метрів маскувальних сіток для ЗСУ

У місті Горохів на Волині вчителі, учні та батьки ліцею № 2 від початку повномасштабного вторгнення сплели понад 2 тисячі квадратних метрів маскувальних сіток.Про це Суспільному розповіла вчителька трудового навчанняГотові сітки волонтери організації "Щит" відвозять на передову."Ми вже стали Центром, отримуємо від волонтерської організації "Щит" сітки і рулони, нарізаємо це все і роздаємо по школах нашої громади. До нас підключилися всі школи громади і навіть з сусідніх громад приєднуються", — додала Лілія Органіста.В ліцеї №2 у Горохові плетуть маскувальні сіткиЛіцеїсти плетуть маскувальні сітки у Горохові. Суспільне ЛуцькОдна із тих, хто долучається до плетіння сіток — ліцеїстка Дарина Наконечна. Її тато, каже дівчина, у перші дні повномасштабної війни повернувся з-за кордону і пішов на фронт добровольцем."Зараз він знаходиться в 14 бригаді, в Куп’янську, служить в артилерії. — додає Дарина. — Останній раз, коли він приїжджав в квітні 2023 року".В ліцеї №2 у Горохові плетуть маскувальні сіткиЛіцеїстка Дарина Наконечна. Суспільне ЛуцькПротягом дня учнів змінюють педагоги та технічні працівники, говорить вчитель трудового навчання Олександр Трачук. Чоловік сам змайстрував верстати для нарізання стрічок. За основу взяв канцелярські ножі."За годину приблизно 300-метровий рулон ріже. З метрового рулону одночасно виходить 25 смужок по ширині 4 см. Полегшена, дуже сильно полегшена праця", — зазначив Олександр Трачук.Зі слів Лілії Органісти, волонтерська робота у Горохівському ліцеї, до якої долучають працівники, батьки і учні, не зупиняється від 2014 року.