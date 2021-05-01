Блогер-пекар з Волині поділився рецептом швидкої паски

Блогер-пекар з Волині поділився рецептом швидкої паски
Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 5 травня. Хоча до свята залишилося більше місяця, господині вже підшукують рецепти головної великодньої випічки.

Допомогти всім, хто хоче здивувати рідних смачною паскою, вирішив кулінарний блогер з Волині Дмитро Жуковець. Про це повідомляє ВСН.

Волинянин поділився рецептом швидкої паски.

Інгредієнти
Тісто

Борошно в/г 270
Молоко 2.5% 120
Цукор 90
Дріжджі прес. 15
Яйця 70
Масло 82% 100
Сіль 5
Додатки (всі продукти беремо з холодильника)

Родзинки сині 100
Родзинки коричневі 100
Цедра апельсина 5

Спосіб приготування:

В чаші тістоміса з'єднуємо борошно, молоко (холодне), цукор, дріжді та половину яєць. Вимішуємо до однорідності 6-8 хвилин. Тісто повинно відлипати від чаші міксера. Тоді додаємо другу частину яєць, сіль і ще раз вимішуємодо середнього розвитку глютену (близько 5 хвилин). Далі в 3 частини додаємо холодне вершкове масло і кожен раз добре вимішуємо, щоб масло добре вмішалось.Тісто повинно добре розтягуватисьі бути пружним.В кінці додаємо додатки і вмішуємо їх на невеликій швидкості. Температура тіста не повинна перевищувати 25 °C. Якщо немає термометра , то спробуйте руками, тістоповинно бути злегка прохолодне.

Потім відбувається процес бродіння (близько 1,5 - 2 години) при кімнатній температурі. Тісто повинно вирости в 2 рази. Потім формуємо й відправляємо на фінальну розтійку при кімнатній температурі 2 - 2, 5 години. Тістоповинно бути нижчим за форму на 2 сантиметри.Перед випічкою по бажанню змащуємо яйцем та посипаємо мигдалевими пластівцями. Випікаємо при 170 °C (верх/низ + конвекція). Паска середнього розміру (500г) випікатиметься приблизно 25 хвилин.

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Теги: паска, Волинь, рецепт
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