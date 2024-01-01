Уночі росія атакувала Україну ракетою і 10 безпілотниками з окупованої території





Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.



"Вночі 2 квітня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим). Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області.", – написав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 2 квітня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).Про це командувач Повітряних силповідомив у Telegram."Вночі 2 квітня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим). Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області.", – написав він.

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