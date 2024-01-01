ЗСУ знищили ще 780 окупантів і 30 ворожих артсистем





За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 443660 (+780) осіб,



- танків ‒ 6998 (+12) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) од,



- артилерійських систем – 11112 (+30) од,



- РСЗВ – 1023 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 744 (+0) од,



- літаків – 347 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),



- крилаті ракети ‒ 2058 (+1),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) од,



- спеціальна техніка ‒ 1832 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення армія росії втратила близько 443 660 чоловік особового складу.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 443660 (+780) осіб,- танків ‒ 6998 (+12) од,- бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) од,- артилерійських систем – 11112 (+30) од,- РСЗВ – 1023 (+0) од,- засоби ППО ‒ 744 (+0) од,- літаків – 347 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),- крилаті ракети ‒ 2058 (+1),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) од,- спеціальна техніка ‒ 1832 (+6).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію