ЗСУ знищили ще 780 окупантів і 30 ворожих артсистем
Сьогодні, 09:39
Від початку повномасштабного вторгнення армія росії втратила близько 443 660 чоловік особового складу.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 443660 (+780) осіб,
- танків ‒ 6998 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) од,
- артилерійських систем – 11112 (+30) од,
- РСЗВ – 1023 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 744 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2058 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 1832 (+6).
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За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 443660 (+780) осіб,
- танків ‒ 6998 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) од,
- артилерійських систем – 11112 (+30) од,
- РСЗВ – 1023 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 744 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2058 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 1832 (+6).
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