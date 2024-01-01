ЗСУ знищили ще 780 окупантів і 30 ворожих артсистем

ЗСУ знищили ще 780 окупантів і 30 ворожих артсистем
Від початку повномасштабного вторгнення армія росії втратила близько 443 660 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 443660 (+780) осіб,

- танків ‒ 6998 (+12) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) од,

- артилерійських систем – 11112 (+30) од,

- РСЗВ – 1023 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 744 (+0) од,

- літаків – 347 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),

- крилаті ракети ‒ 2058 (+1),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) од,

- спеціальна техніка ‒ 1832 (+6).

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Теги: Україна, росія, війна
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