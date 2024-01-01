Загинув внаслідок удару російського дрона: у Ковелі попрощалися з 31-річним Героєм Андрієм Шпилюком

Андрієві Шпилюку.



Про це Ігор Чайка.



«Енергійний, добрий, щирий, мій найперший помічник на городі, беручкий до роботи», - так розповіла про свого внука бабуся Андрія, Надія Ілярівна, яка змалечку доглядала та виховувала його.



"Андрій народився, виріс та жив у нашому Ковелі. Навчався в школах №3 та 8, у Ковелі отримав професію зварювальника. Вищу освіту здобував у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» за спеціальністю «інженер комп’ютерних технологій». Працював на заводі «Сільмаш», КП «Ковельводоканал», підприємстві «Верес».



Стати на захист Батьківщини Андрій вирішив добровільно, не очікуючи повістки: у грудні 2022 року уклав контакт із ЗСУ та розпочав службу солдатом розвідувального взводу.



Про воєнні будні Андрій старався не розповідати, аби не хвилювати маму і бабусю. Надсилав фото приємних дрібничок та котів, яких дуже любив. Пухнастики приносили йому розраду під час важкої служби, жили разом з бійцем на позиціях. У березні Андрій приїздив у відпустку, мав можливість побути з родиною та коханою дівчиною.



Повернувся на фронт боєць 27 березня, а 30-го сталося непоправне: позиції поблизу села Степове Запорізької області, на яких перебував Андрій із побратимами, атакував ворожий дрон-камікадзе.



Висловлюю щирі співчуття рідним Андрія: батькам, бабусі, братові та доньці, коханій дівчині.



Надзвичайно важко прощатися із нашими земляками, які полягли в боротьбі з російськими окупантами. Ціна свободи України висока – це людські життя. Біль цих жахливих, непоправних утрат для нас ніколи не вщухне. Незважаючи на негоду, площа Героїв Майдану була заповнена людьми. Дякую вам", - наголосив Ігор Чайка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 квітня, Ковельська громада провела в останню путь ще одного ковельчанина, молодого бійця, Захисника України, життя якого обірвала страшна війна з російськими окупантами. Лише 31 рік було відміряноПро це повідомив мер Ковеля«Енергійний, добрий, щирий, мій найперший помічник на городі, беручкий до роботи», - так розповіла про свого внука бабуся Андрія,, яка змалечку доглядала та виховувала його."Андрій народився, виріс та жив у нашому Ковелі. Навчався в школах №3 та 8, у Ковелі отримав професію зварювальника. Вищу освіту здобував у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» за спеціальністю «інженер комп’ютерних технологій». Працював на заводі «Сільмаш», КП «Ковельводоканал», підприємстві «Верес».Стати на захист Батьківщини Андрій вирішив добровільно, не очікуючи повістки: у грудні 2022 року уклав контакт із ЗСУ та розпочав службу солдатом розвідувального взводу.Про воєнні будні Андрій старався не розповідати, аби не хвилювати маму і бабусю. Надсилав фото приємних дрібничок та котів, яких дуже любив. Пухнастики приносили йому розраду під час важкої служби, жили разом з бійцем на позиціях. У березні Андрій приїздив у відпустку, мав можливість побути з родиною та коханою дівчиною.Повернувся на фронт боєць 27 березня, а 30-го сталося непоправне: позиції поблизу села Степове Запорізької області, на яких перебував Андрій із побратимами, атакував ворожий дрон-камікадзе. Внаслідок удару російського дрона Андрій загинув Висловлюю щирі співчуття рідним Андрія: батькам, бабусі, братові та доньці, коханій дівчині.Надзвичайно важко прощатися із нашими земляками, які полягли в боротьбі з російськими окупантами. Ціна свободи України висока – це людські життя. Біль цих жахливих, непоправних утрат для нас ніколи не вщухне. Незважаючи на негоду, площа Героїв Майдану була заповнена людьми. Дякую вам", - наголосив Ігор Чайка.

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