Зеленський заявив, що росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч солдатів

Володимир Зеленський заявив, що росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців на 1 червня.



Про це він сказав на пресконференції з президентом Фінляндії, пише



«Можу сказати, що на 1 червня росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», — цитує Зеленського інформаційне агентство.



Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки новобранців мобілізують в українську армію цього року, глава держави зазначив, що «пів мільйона нам не потрібно».



Президент подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександрові Сирському за проведений аудит в армії, заявивши, що «це важливо, що він <Сирський> знайшов сили всередині ЗСУ, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті».



Російські плани мобілізації



Міністр оборони рф сергій шойгу 20 березня заявив про плани до кінця року створити дві додаткові загальновійськові армії, 30 підрозділів, включаючи 14 дивізій та 16 бригад.



Російське видання «Вёрстка» з посиланням на чотири джерела писало, що до лав російської армії найближчим часом планують набрати щонайменше 300 тисяч людей — всі вони повинні будуть вирушити воювати з Україною.



Деякі джерела «Вёрстки» в адміністрації путіна стверджували, нібито нових солдатів відправлять на південні кордони росії, «щоб вивільнити досвідчених військових для наступу на Харків».



На Заході сумніваються, що росії вдасться



Ще наприкінці березня екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес висловив сумнів у здатності росії виконати свої плани зі створення нових підрозділів.



«Вони втратили так багато людей. В них немає можливості навчити нові 300 000. Вони оголошують, що створили дві нові армії — це брехня. Вони це оголосили, але їх не існує і точно вони ще не є боєздатними формуваннями», — вважає він.



Тим часом британське Міноборони вважає, що рф здатна укомплектувати ці підрозділи, однак, через нестачу навчання, застаріле устаткування та питання інфраструктури «ці підрозділи, ймовірно, зіткнуться з проблемами із забезпеченням ресурсами».



Нагадаємо, що за березень росія вдарила по Україні понад 4 тисячами авіабомб, ракет і дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців на 1 червня.Про це він сказав на пресконференції з президентом Фінляндії, пише Громадське «Можу сказати, що на 1 червня росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», — цитує Зеленського інформаційне агентство.Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки новобранців мобілізують в українську армію цього року, глава держави зазначив, що «пів мільйона нам не потрібно».Президент подякував головнокомандувачу ЗСУза проведений аудит в армії, заявивши, що «це важливо, що він <Сирський> знайшов сили всередині ЗСУ, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті».Міністр оборони рф20 березня заявив про плани до кінця року створити дві додаткові загальновійськові армії, 30 підрозділів, включаючи 14 дивізій та 16 бригад.Російське видання «Вёрстка» з посиланням на чотири джерела писало, що до лав російської армії найближчим часом планують набрати щонайменше 300 тисяч людей — всі вони повинні будуть вирушити воювати з Україною.Деякі джерела «Вёрстки» в адміністрації путіна стверджували, нібито нових солдатів відправлять на південні кордони росії, «щоб вивільнити досвідчених військових для наступу на Харків».Ще наприкінці березня екскомандувач Сухопутних військ США в Європівисловив сумнів у здатності росії виконати свої плани зі створення нових підрозділів.«Вони втратили так багато людей. В них немає можливості навчити нові 300 000. Вони оголошують, що створили дві нові армії — це брехня. Вони це оголосили, але їх не існує і точно вони ще не є боєздатними формуваннями», — вважає він.Тим часом британське Міноборони вважає, що рф здатна укомплектувати ці підрозділи, однак, через нестачу навчання, застаріле устаткування та питання інфраструктури «ці підрозділи, ймовірно, зіткнуться з проблемами із забезпеченням ресурсами».Нагадаємо, що за березень

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію