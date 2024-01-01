Відійшов у засвіти офіцер-вихователь військового ліцею на Волині
Сьогодні, 16:18
Сьогодні, 3 квітня, перестало битися серце колишнього офіцера-вихователя Волинського ліцею обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Олександра Мосійчука.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Після важкої хвороби пішов у засвіти колишній офіцер- вихователь Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Олександр Мосійчук.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У пам'яті і серцях колег, друзів та знайомих Олександр Олександрович назавжди залишиться зразковим офіцером, надійним товаришем, патріотом та гідним сином рідної землі», - йдеться повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Після важкої хвороби пішов у засвіти колишній офіцер- вихователь Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Олександр Мосійчук.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У пам'яті і серцях колег, друзів та знайомих Олександр Олександрович назавжди залишиться зразковим офіцером, надійним товаришем, патріотом та гідним сином рідної землі», - йдеться повідомленні.
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