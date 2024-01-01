Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Сьогодні, 15:07
У Рогатинській громаді вчора, 2 квітня, провели в останню путь волинянина Тараса Пришляка, який загинув, захищаючи Україну.
Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Шацький край став для нього другою домівкою: Тарас – чоловік Інни Будник, начальниці відділу «ЦНАП» Шацької селищної ради. Щаслива пара виховувала донечку, будувала плани на майбутнє. Та страшна війна все перекреслила.
Тарас Пришляк став на захист України в перші місяці повномасштабного вторгнення. А 28 березня 2024 року авіаційний ворожий обстріл на околицях населеного пункту Терни Краматорського району обірвав життя військовослужбовця.
«Вічна і світла пам'ять тобі, воїне. Дякуємо за подвиг в ім’я України. Щирі співчуття родині, близьким і друзям захисника. Нехай Господь дає сили пережити невимовне горе», - зазначили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Шацький край став для нього другою домівкою: Тарас – чоловік Інни Будник, начальниці відділу «ЦНАП» Шацької селищної ради. Щаслива пара виховувала донечку, будувала плани на майбутнє. Та страшна війна все перекреслила.
Тарас Пришляк став на захист України в перші місяці повномасштабного вторгнення. А 28 березня 2024 року авіаційний ворожий обстріл на околицях населеного пункту Терни Краматорського району обірвав життя військовослужбовця.
«Вічна і світла пам'ять тобі, воїне. Дякуємо за подвиг в ім’я України. Щирі співчуття родині, близьким і друзям захисника. Нехай Господь дає сили пережити невимовне горе», - зазначили у селищній раді.
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