Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині

Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
У Рогатинській громаді вчора, 2 квітня, провели в останню путь волинянина Тараса Пришляка, який загинув, захищаючи Україну.

Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.

Шацький край став для нього другою домівкою: Тарас – чоловік Інни Будник, начальниці відділу «ЦНАП» Шацької селищної ради. Щаслива пара виховувала донечку, будувала плани на майбутнє. Та страшна війна все перекреслила.
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині

Тарас Пришляк став на захист України в перші місяці повномасштабного вторгнення. А 28 березня 2024 року авіаційний ворожий обстріл на околицях населеного пункту Терни Краматорського району обірвав життя військовослужбовця.
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині

«Вічна і світла пам'ять тобі, воїне. Дякуємо за подвиг в ім’я України. Щирі співчуття родині, близьким і друзям захисника. Нехай Господь дає сили пережити невимовне горе», - зазначили у селищній раді.
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині


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Теги: загиблі, війна
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