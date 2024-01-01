МЗС росії обнадіює: Франція у квітні може перекинути війська до України

Офіційна речниця МЗС російської федераціїзаявила, що у квітні 2024 року близько 1,5 тисячі французьких військових можуть бути приведені в готовністьПро це вона сказала на брифінгу сьогодні, 3 квітня, повідомляє пропагандистський ресурс тасс."З'являються нові дані щодо підготовки Парижем військового контингенту для відправки в Україну. З цією метою командування французького іноземного легіону на початку березня затвердило склад батальйонно-тактичної групи чисельністю близько 1500 осіб. Очікується, що у квітні групу буде приведено у стан повної бойової готовності для оперативного перекидування на український театр воєнних дій", — сказала вона.Розмови про потенційне розміщення французького військового контингенту в Україні розпочалися у лютому. Президент Франціїдопустив відправку військ в Україну. Він сказав, що в цьому питанні "нічого не слід виключати". Після цієї заяви низка європейських лідерів як підтримали ідею Макрона, так і розкритикували її.Відмежувався від заяв Макрона генсек НАТО. Він наголосив, що Північноатлантичний альянс не планує надсилати війська в Україну, а НАТО не є стороною конфлікту.Відкинули пропозицію французького президента у Німеччині. 28 лютого Financial Times писало, що канцлерзаявив про домовленість між лідерами західних країн. Згідно з нею, на територію України не ступить нога жодного піхотинця з країни НАТО або ЄС.Зі свого бокуподякував підтримці європейського колеги. Країни Балтії привітали ідею лідера Франції.У Кремлі у відповідь на заяву Макрона попередили про неминучість прямого збройного конфлікту між рф та НАТО, якщо військові Альянсу ступлять на територію України.