Франція розглядає п'ять сценаріїв участі своїх військ у війні з рф, – ЗМІ

Емманюель Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні України з росією. Деякі з них передбачають прямі зіткнення з російськими військами.



Про це пише



Згідно з першим сценарієм, Франція може відкрити на території України заводи з виробництва й обслуговування зброї.



Другий сценарій передбачає участь французьких військових у навчанні й розмінуванні.



Третій сценарій стосується захисту міста Одеса. Згідно з ним, там можуть розмістити французьких військових, які розгорнуть системи ППО, зокрема, задля захисту «зернового коридору».



Зазначимо, раніше Макрон припускав, що впродовж найближчого року він буде змушений «відправити частину своїх людей в Одесу».



Четвертий сценарій пропонує використовувати французькі війська, щоб полегшити для української армії виконання інших завдань на інших ділянках фронту. Зокрема, згідно із цим сценарієм французькі військові можуть захищати кордон із Білоруссю.



П'ятий сценарій передбачає «протистояння в окопах», тобто участь французьких військ у бойових діях поруч з українцями.



ЗМІ пишуть, що ці сценарії можуть призвести до різного ступеня ескалації війни, а деякі з них залишаються малоймовірними.



Що передувало?



Макрон на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.



«Але ми нічого не можемо виключати. Ми зробимо все, що повинні, аби росія не змогла виграти в цій війні», — сказав Макрон.



Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, що до України можуть відправити французьких солдатів для допомоги з виконанням завдань поза участю в бойових діях.



Попри це, низка інших країн-членів НАТО вже виступила із заявами, що вони не розглядають відправлення своїх військ в Україну. Про це сказали в Білому домі США, а також у Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі тощо.



Франція ініціює створення альянсу країн, відкритих для потенційного введення західних військ в Україну. У цьому процесі Париж поглиблює свій конфлікт з Берліном, який поводиться більш обережно, писало Politico.



Речник президента рф дмитро пєсков заявив, що якщо відправлення військових країн НАТО до України відбудеться, «то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення росії та Альянсу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франціїрозглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні України з росією. Деякі з них передбачають прямі зіткнення з російськими військами.Про це пише Громадське з посиланням на Le Figaro.Згідно з, Франція може відкрити на території України заводи з виробництва й обслуговування зброї.передбачає участь французьких військових у навчанні й розмінуванні.стосується захисту міста Одеса. Згідно з ним, там можуть розмістити французьких військових, які розгорнуть системи ППО, зокрема, задля захисту «зернового коридору».Зазначимо, раніше Макрон припускав, що впродовж найближчого року він буде змушений «відправити частину своїх людей в Одесу».пропонує використовувати французькі війська, щоб полегшити для української армії виконання інших завдань на інших ділянках фронту. Зокрема, згідно із цим сценарієм французькі військові можуть захищати кордон із Білоруссю.передбачає «протистояння в окопах», тобто участь французьких військ у бойових діях поруч з українцями.ЗМІ пишуть, що ці сценарії можуть призвести до різного ступеня ескалації війни, а деякі з них залишаються малоймовірними.Макрон на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.«Але ми нічого не можемо виключати. Ми зробимо все, що повинні, аби росія не змогла виграти в цій війні», — сказав Макрон.Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, що до України можуть відправити французьких солдатів для допомоги з виконанням завдань поза участю в бойових діях.Попри це, низка інших країн-членів НАТО вже виступила із заявами, що вони не розглядають відправлення своїх військ в Україну. Про це сказали в Білому домі США, а також у Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі тощо.Франція ініціює створення альянсу країн, відкритих для потенційного введення західних військ в Україну. У цьому процесі Париж поглиблює свій конфлікт з Берліном, який поводиться більш обережно, писало Politico.Речник президента рф дмитро пєсков заявив, що якщо відправлення військових країн НАТО до України відбудеться, «то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення росії та Альянсу».

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