Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука

У селі Світязь на Волині сьогодні, 26 березня, попрощалися з мужнім воїном, захищаючи Україну від російських загарбників.Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.Свій останній бій військовослужбовець, який служив в аеромобільних військах, прийняв 15 лютого на Донеччині.Громада на колінах зустріла захисника України, який повернувся додому «на щиті».Чин відспівування відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря Світязя, провів його архімандритразом з духовенством Шацького благочиння.З мужнім воїном попрощалися і провели в останню путь близькі, друзі, односельці, побратими, керівництво Шацької селищної ради. Співчуття рідним висловив, секретар селищної ради.Поховали Ярослава Міщука з військовими почестями на кладовищі села Світязь.«Вічна і світла пам'ять Герою…» - йдеться у повідомленні.