Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука

Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука
У селі Світязь на Волині сьогодні, 26 березня, попрощалися з мужнім воїном Ярославом Міщуком, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.

Свій останній бій військовослужбовець, який служив в аеромобільних військах, прийняв 15 лютого на Донеччині.
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука

Громада на колінах зустріла захисника України, який повернувся додому «на щиті».
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука

Чин відспівування відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря Світязя, провів його архімандрит Арсеній разом з духовенством Шацького благочиння.
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука

З мужнім воїном попрощалися і провели в останню путь близькі, друзі, односельці, побратими, керівництво Шацької селищної ради. Співчуття рідним висловив Богдан Тимошук, секретар селищної ради.
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука

Поховали Ярослава Міщука з військовими почестями на кладовищі села Світязь.
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука

«Вічна і світла пам'ять Герою…» - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фонд держмайна вирішив продати завод на Волині
Сьогодні, 17:09
Франція розглядає п'ять сценаріїв участі своїх військ у війні з рф, – ЗМІ
Сьогодні, 16:50
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука
Сьогодні, 16:31
СБУ заманила в Україну лідерів міжнародної банди наркоторговців
Сьогодні, 16:12
Як «Свідомий» Покровський кинув ветеранів АТО та сімʼї загиблих на десятки квартир, – ЗМІ
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
На Волині попрощалися з Героєм Віктором Трубою На Волині попрощалися з Героєм Віктором Трубою
Сьогодні, 15:37
На війні поліг Олександр Пархомчук із Луцького району На війні поліг Олександр Пархомчук із Луцького району
Сьогодні, 13:11
Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21 Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21
25 березень, 16:26
У громаді на Волині – триденна жалоба: на фронті полягли двоє краян У громаді на Волині – триденна жалоба: на фронті полягли двоє краян
25 березень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судять шахрая, який видурював гроші на «лікування військових»
Сьогодні, 17:55
 0
Ухилянту з Волині суд замінив умовний термін на обмеження волі
Сьогодні, 17:31
 0
Фонд держмайна вирішив продати завод на Волині
Сьогодні, 17:09
 0
Франція розглядає п'ять сценаріїв участі своїх військ у війні з рф, – ЗМІ
Сьогодні, 16:50
 0
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8