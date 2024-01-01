Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука
Сьогодні, 16:31
У селі Світязь на Волині сьогодні, 26 березня, попрощалися з мужнім воїном Ярославом Міщуком, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.
Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Свій останній бій військовослужбовець, який служив в аеромобільних військах, прийняв 15 лютого на Донеччині.
Громада на колінах зустріла захисника України, який повернувся додому «на щиті».
Чин відспівування відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря Світязя, провів його архімандрит Арсеній разом з духовенством Шацького благочиння.
З мужнім воїном попрощалися і провели в останню путь близькі, друзі, односельці, побратими, керівництво Шацької селищної ради. Співчуття рідним висловив Богдан Тимошук, секретар селищної ради.
Поховали Ярослава Міщука з військовими почестями на кладовищі села Світязь.
«Вічна і світла пам'ять Герою…» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Свій останній бій військовослужбовець, який служив в аеромобільних військах, прийняв 15 лютого на Донеччині.
Громада на колінах зустріла захисника України, який повернувся додому «на щиті».
Чин відспівування відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря Світязя, провів його архімандрит Арсеній разом з духовенством Шацького благочиння.
З мужнім воїном попрощалися і провели в останню путь близькі, друзі, односельці, побратими, керівництво Шацької селищної ради. Співчуття рідним висловив Богдан Тимошук, секретар селищної ради.
Поховали Ярослава Міщука з військовими почестями на кладовищі села Світязь.
«Вічна і світла пам'ять Герою…» - йдеться у повідомленні.
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