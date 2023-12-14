СБУ заманила в Україну лідерів міжнародної банди наркоторговців

СБУ «вивела» з-за кордону і затримала в Україні лідерів банди, які продавали наркотики в Євросоюзі.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке продавало важкі наркотики до Євросоюзу. У результаті спецоперації у Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників наркосиндикату.Серед них – троє його організаторів. Вони переховувались в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом.Щоб їх затримати, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, у ході якої фігурантів було «виведено» на територію України і затримано.За даними слідства, зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику – метадону, який одержували від своїх «постачальників» з декількох регіонів нашої держави.Для його переправлення до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур’єрів.Щоб перевезти «товар» через кордон, вони вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей.Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах.Таким чином організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця одержувати «прибуток» у розмірі 10-12 млн у гривневому еквіваленті.Втім, співробітники СБУ запобігли цьому і затримали зловмисників на спробі контрабанди за кордон понад 1 кг наркотиків.Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявились троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення рф приховано виїхали до ЄС.Згодом вони організували наркотрафік та залучили спільників для його реалізації.Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності.Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:•⁠ ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.