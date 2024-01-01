Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО
Сьогодні, 15:56
Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. На його місце призначили Олександра Литвиненка, який раніше був головою Служби зовнішньої розвідки.
Відповідні укази опубліковані на сайті президента.
“Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – зазначено в документі.
Нагадаємо, що Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з 2019 року.
Довідково: народився на Луганщині. У 1990-х роках Данілов був головою міськради Луганська, а під час Помаранчевої революції очолював луганський штаб Віктора Ющенка. У 2005 році він очолював Луганську ОДА.
Також президент Володимир Зеленський призначив новим головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки МО України.
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Відповідні укази опубліковані на сайті президента.
“Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – зазначено в документі.
Нагадаємо, що Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з 2019 року.
Довідково: народився на Луганщині. У 1990-х роках Данілов був головою міськради Луганська, а під час Помаранчевої революції очолював луганський штаб Віктора Ющенка. У 2005 році він очолював Луганську ОДА.
Також президент Володимир Зеленський призначив новим головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки МО України.
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