Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

Президентзвільнивз посади секретаря РНБО. На його місце призначили, який раніше був головою Служби зовнішньої розвідки.Відповідні укази опубліковані на сайті президента.“Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – зазначено в документі.Нагадаємо, що Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з 2019 року.народився на Луганщині. У 1990-х роках Данілов був головою міськради Луганська, а під час Помаранчевої революції очолював луганський штаб. У 2005 році він очолював Луганську ОДА.Також президент Володимир Зеленський призначив новим головою Служби зовнішньої розвідки України, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки МО України.