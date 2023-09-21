На окупованій території росіяни почали тотальну чистку таджиків

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали перевірку цілої етнічної групиПро це у телеграмі інформує Центр національного спротиву.З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників з Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві фсб почало перевірку громадян Таджикистану.Всього на ТОТ проживає близько 100 тисяч вихідців з Узбекистану та Таджикистану. У москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять”профілактичні бесіди”.