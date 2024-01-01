Зупинилося серце Героя України, академіка Ігоря Юхновського

Зупинилося серце Героя України, академіка Ігоря Юхновського
На 98-му році життя відійшов у вічність прославлений українець, академік Ігор Юхновський.

Про це у телеграмі повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

У Львові на 98-му році життя помер академік Ігор Юхновський — Герой України, академік Національної академії наук, український фізик-теоретик, громадський і політичний діяч, а також нардеп Верховної Ради І—IV скликань.

Про його смерть повідомив мер Львова Андрій Садовий. Причини він не вказав. Про прощання і похорон мер повідомить згодом.

Довідково:

Ігор Юхновський — автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив Незалежність України. Очолював опозиційну до комуністичної більшості першого парламенту “Народну раду”.

В 1991 році Ігор Юхновський був кандидатом у президенти України й посів п’яте місце на виборах. У 2005 році йому присвоїли звання “Герой України”. Ігор Юхновський був співзасновником Українського інституту національної пам’яті та виконував обов’язки його голови із 2006 до 2010 року.

Також Ігор Юхновський — почесний директор Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України.

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Теги: смерть, Україна
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