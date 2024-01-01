На Волині попрощалися з Героєм Віктором Трубою

У Турійську на Волині сьогодні, 26 березня, в останню земну дорогу провели 51-річного військовослужбовцяПро це у фейсбуці інформує Турійська селищна рада.Підтримати родину та віддати шану воїну, який боронив Україну від окупантів, прийшли земляки, друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці, представники влади та усі небайдужі жителі громади.Віктор став на захист країни 19 жовтня 2023 року. Воював на Харківському напрямку у складі 14 бригади. Війна підірвала здоров’я воїна, далися взнаки давні хвороби. Лікарі боролися за життя військовослужбовця та, на жаль, 24 березняУ день прощання з воїном за спокій душі Віктора піднеслася спільна молитва. Рідними вулицями селища під звуки духового оркестру військовослужбовці на плечах пронесли Героя до місця земного спочинку.Востаннє волинянину віддали військові почесті. Рідним воїна вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь захисника пролунав трикратний стрілецький салют та тричі «Слава».«Вічна пам’ять і шана Герою», - йдеться у повідомленні.