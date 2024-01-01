У громаді на Волині – триденна жалоба: на фронті полягли двоє краян

У боях із російськими загарбниками обірвалося життя двох військовослужбовців із Турійської громади на Волині.Про це у фейсбуці інформує Турійська селищна рада.«У Турійщини важкі втрати – війна забрала життя двох наших захисників:(14.01.1973 р.н.) з селища Турійськ та(23.04.1991 р.н.) з села Туричани», - йдеться у повідомленні.Рядовий Віктор Труба став на захист країни 19 жовтня 2023 року. Воював на Харківському напрямку у складі 14 бригади. Війна підірвала здоров’я воїна, 24 березня серце Віктора зупинилося. Траурний кортеж із тілом захисника на рідну Турійщину прибуде сьогодні, 25 березня.Богдан Гороцюк свідомо обрав професію військового. В листопаді 2016 року він підписав контракт, проходив службу у формуваннях військ протиповітряної оборони. 23 березня у бою з окупантами на Запорізькому напрямку старший солдат Богдан Гороцюк отримав тяжке поранення, внаслідок якого помер у лікарні.У зв’язку з трагічними подіями у Турійській громаді оголошено триденну жалобу упродовж 25,26,27 березня.«Висловлюємо співчуття рідним, близьким, побратимам наших захисників, розділямо з вами біль важкої непоправної втрати. Вічна пам’ять і шана Героям!» - йдеться у повідомленні.Про чин поховання буде повідомлено додатково.