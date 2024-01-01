Після прильоту київська бариста продовжила готувати каву у зруйнованому кафе





Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр



Навіть після прильоту бариста Марія продовжила робити каву на своєму робочому місці, де уламки ракети повибивали вікна.



Фото сміливої дівчини опублікував журналіст Богдан Кутєпов.







Унаслідок повітряної атаки російських загарбників на Київ сьогодні, 25 березня, постраждали сім осіб. Серед них – 16-річна дівчина.



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