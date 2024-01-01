Після прильоту київська бариста продовжила готувати каву у зруйнованому кафе

Після прильоту київська бариста продовжила готувати каву у зруйнованому кафе
Мережу зворушили світлини баристи у київській кав’ярні, яка після прильоту продовжила працювати у зруйнованому приміщенні.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр

Навіть після прильоту бариста Марія продовжила робити каву на своєму робочому місці, де уламки ракети повибивали вікна.
Після прильоту київська бариста продовжила готувати каву у зруйнованому кафе

Фото сміливої дівчини опублікував журналіст Богдан Кутєпов.

Після прильоту київська бариста продовжила готувати каву у зруйнованому кафе
Після прильоту київська бариста продовжила готувати каву у зруйнованому кафе


Унаслідок повітряної атаки російських загарбників на Київ сьогодні, 25 березня, постраждали сім осіб. Серед них – 16-річна дівчина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ракетна атака, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли спіймати п'яного водія
Сьогодні, 16:00
Неподалік кордону із Україною Польща розмістить військову авіабазу
Сьогодні, 15:50
Після прильоту київська бариста продовжила готувати каву у зруйнованому кафе
Сьогодні, 15:35
Труп біля смітника на Волині: деталі від поліції
Сьогодні, 15:18
У громаді на Волині – триденна жалоба: на фронті полягли двоє краян
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина Ракетна атака на Київ: серед постраждалих – дитина
Сьогодні, 14:08
Нинішня атака на енергосистему – наймасштабніша, - Укренерго Нинішня атака на енергосистему – наймасштабніша, - Укренерго
22 березень, 12:27
Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2 на ДніпроГЕС, - Укргідроенерго Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2 на ДніпроГЕС, - Укргідроенерго
22 березень, 11:06
Український гвардієць збив російську ракету, яка летіла на Київ Український гвардієць збив російську ракету, яка летіла на Київ
21 березень, 18:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли спіймати п'яного водія
Сьогодні, 16:00
 0
Неподалік кордону із Україною Польща розмістить військову авіабазу
Сьогодні, 15:50
 0
Після прильоту київська бариста продовжила готувати каву у зруйнованому кафе
Сьогодні, 15:35
 0
Труп біля смітника на Волині: деталі від поліції
Сьогодні, 15:18
 0
У громаді на Волині – триденна жалоба: на фронті полягли двоє краян
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8