У Луцьку небайдужі громадяни допомогли спіймати п'яного водія

У Луцьку небайдужі громадяни допомогли спіймати п'яного водія
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли патрульним виявити нетверезого водія.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 24 березня, близько 21-, звернувся водій. Чоловік повідомив, що в сторону села Кадище рухається автомобіль Peugeot, водій якого, ймовірно, перебуває в стані спʼяніння. Адже, за словами громадянина, авто їхало порушуючи ПДР.

Невдовзі інспектори зупинили схожий за описом транспортний засіб, коли той проїжджав повз. Під час спілкування з водієм поліцейські й справді виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування на місці події чи у медзакладі громадянин відмовився.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування. Та склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Луцьк, патрульні, водій
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