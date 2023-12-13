У Луцьку небайдужі громадяни допомогли спіймати п'яного водія

У Луцьку небайдужі громадяни допомогли патрульним виявити нетверезого водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 24 березня, близько 21-, звернувся водій. Чоловік повідомив, що в сторону села Кадище рухається автомобіль Peugeot, водій якого, ймовірно, перебуває в стані спʼяніння. Адже, за словами громадянина, авто їхало порушуючи ПДР.Невдовзі інспектори зупинили схожий за описом транспортний засіб, коли той проїжджав повз. Під час спілкування з водієм поліцейські й справді виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування на місці події чи у медзакладі громадянин відмовився.Патрульні відсторонили чоловіка від керування. Та склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.